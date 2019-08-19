【英國旅遊】睇盡英格蘭東南沿岸靚景　必到七姊妹斷崖散步打卡！

夏天是英國適合郊遊健行的季節，除了天氣較為穩定外，日照時間也長。許多人選擇出遊的熱門地點就是英格蘭東南沿岸。這裏有著美麗的海岸景緻，尤其又以雪白陡峭的懸崖聞名，是英國的天然屏障。 東南沿岸也是英國與歐洲大陸最近的地方，在特定地點，天氣好時甚至可以直接看見法國北岸。也因為距離如此之近，除了是英法海底隧道的出入口、繁忙的海運路線外，自古也是軍事要塞所在，是可以飽覽自然景致與人文歷史的地方。

文：wilhelm

我第一次造訪英國時，是搭乘客運由法國加萊經多佛前往倫敦。當時因為同車乘客在過海關時耗時較長，沒有趕上走海底隧道的列車而改上渡輪，卻也因此看見日出時分多佛斷崖與英吉利海峽的美景。算是印證了旅人間常說的『旅程最美的風景，通常是發生在計劃外的時刻』。

多佛自古羅馬時期就是羅馬人的軍事堡壘與港口，之後隨著時間推移，各個政權更是在這裡修築了各式堡壘，是歷史的堆疊之處。今日要見證這樣的歷史，可造訪多佛城堡。

點擊下圖看清日出時分的多佛斷崖與英吉利海峽美景！

另一處欣賞英國東南沿岸的地方，就是著名的七姊妹斷崖。七姊妹斷崖沿岸其實是著名健行的步道介於Seaford與Eastbourne兩鎮之間。然而多數遊客或許因為時間的關係，只去Seaford Head這端。但其實七姊妹全程的起伏頗為平緩，若時間允許，其實蠻推薦空出一個下午，悠閒地走完全程。

點擊下圖開始遊覽七姊妹斷崖！

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由Seaford搭車再往西走，則會來到海邊的度假城鎮布萊頓（Brighton）。十九世紀時，因為歐洲大陸上的拿破崙戰爭，讓英國人必須另覓度假地。英王喬治四世在布萊頓建造了度假的宮殿，而其他的王公貴族也紛紛效法。十九世紀中葉，連接倫敦與布萊頓的鐵道開通，讓倫敦一般的工作階級也能夠到布萊頓度假，也讓這裡有了『海邊的倫敦』的稱號。

【本文獲「背包客棧」授權轉載，繼續閱讀原文：英國東南岸 多佛、七姊妹斷崖與布萊頓】

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