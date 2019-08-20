【大阪美食】不只gram和幸福　推介你大阪5大人氣梳乎厘班戟名店

提到日本梳乎厘班戟，最先想起的一定不外乎gram、幸福pancake、bills、FLIPPER'S等著名連鎖店，但其實還有很多甜品店的梳乎厘班戟的評價都非常高，而且不用排隊，為旅程節省不少時間。記者嚴選了以下5間廣受網民好評的大阪梳乎厘班戟名店，下次「返鄉下」時不妨試試！

【1】Cafe Annon

Cafe Annon位於難波，樓高兩層，空間寬敞。點餐後，廚師會在開放式廚房將一塊塊的梳乎厘班戟烤好。不少網民都大讚鬆餅口感香滑，質感細膩，比知名連鎖店更好吃。

梳乎厘班戟有各種口味，除了原味，還有香蕉朱古力、士多啤梨、抹茶等味道。其中的ANNON班戟在梳乎厘班戟和雪糕的基礎上，附加了白玉丸子、抹茶雪糕等日式甜品，為店內的招牌餐點。

Cafe Annon 地址：大阪府大阪市中央区難波千日前4-20 交通：地鐵難波站步行約5分鐘 營業時間：11:00 – 23:00（最後入場21:30，Last order 22:00） 預約：https://cafe-annon.com/

【2】Micasadeco & Cafe

Micasadeco & Cafe是大阪的知名梳乎厘班戟店，店內裝修以藍色和啡色作主調，共有25個座位。

當中以RICOTTA芝士為最受歡迎的口味，小小一塊芝士放在鬆軟的梳乎厘班戟上，許多網民表示味道十分香醇。除了芝士味和原味，伯爵茶和蘋果等亦是熱賣口味，店舖更會推出季節限定口味，例如冬天會推出Tiramisu口味。

Micasadeco & Cafe早前亦宣布即將在香港開設首間海外分店，選址旺角，雖然開幕日子尚未公布，但相信很快就可以在香港享受這個美味。

Micasadeco & Cafe 地址：大阪府大阪市浪速區幸町1-2-8 交通：地鐵難波站26-B出口步行約3分鐘 營業時間：星期一至五09:00 – 17:00，星期六日09:00 – 19:00 *由於內部裝修原因，店舖休息至8月30日，將於8月31日重新開店 官方網站：http://micasadecoandcafe.com/

【3】ELK

ELK在日本食評網站tabelog上獲得3.57的高評分，梳乎厘班戟的蛋味香濃，口感輕盈，亦可以因應個人食量選擇兩塊或三塊班戟。

當中奶茶、焦糖橙塊口味非常特別，其中奶茶口味的班戟使用了紅茶作基底，配上奶茶忌廉和上面的牛油餅乾碎，再佐以旁邊的烤蘋果，不少網民大讚味道驚喜。

冬天更會特別推出柑橘醬心太軟班戟，切開後朱古力醬會慢慢流出來，配上酸酸甜甜的柑橘醬，中和甜膩感。

ELK 地址：大阪府大阪市中央區西心齋橋1-10-28 交通：地鐵四橋橋站步行約4分鐘，心橋橋站步行約6-7分鐘 營業時間：10:00 – 23:00（最後入場22:00，Last order 22:30） 官方網站：https://cafe-elk.com/2013/11/14/elk-osaka-2/

【4】Locanda

Locanda位於梅田阪急百貨地下街，鄰近地鐵站，位置方便。當中的雜莓、紅豆、楓糖口味是店內的人氣口味。其中雜莓口味採用了藍莓、紅莓、士多啤梨等莓果，搭配鹽味焦糖醬，酸酸甜甜的味道獲得不少網民好評。而紅豆口味則採用了蜜餞紅豆，搭配牛油和黑糖蜜，為其他班戟店少見的口味。另外，店內亦會每月推出季節限定，採用時令水果製作特別口味的班戟。

Locanda 地址：大阪府大阪市北區角田町8-7梅田阪急百貨地下街 交通：地鐵梅田站步行約2分鐘 營業時間：11:00 – 22:00（Last order 21:00） 預約： https://daiwa-kigyo.jp/reserve/?shop=%E3%83%AD%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%83%80

【5】COLONY by EQI

COLONY by EQI位於購物勝地美國村，在日本網民之間擁有很好的口碑。雖然店內提供多款輕食，例如意粉、法式多士等，但梳乎厘班戟是最為著名的餐點。除了原味之外，亦有咖啡和果仁口味可以選擇。

店內有專業甜品師負責製作甜品，因此除了梳乎厘班戟外，店內的甜品亦是人氣之選，水準有保證。