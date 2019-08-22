【長榮航空】新款商務艙飛行體驗　服務周到、設備新潮有亮點！

一路搭乘全日空的海龜機頭等艙＋國內線經濟艙，就這樣風塵僕僕的來到了名古屋，先在機場附近的酒店──名古屋中部機場喜來登福朋酒店（Four Points by Sheraton Nagoya, Chubu International Airport）過夜，隔天要搭乘長榮航空（EVA Air）的班機前往台北。 因為時差的關係，隔天一早就起來了，剛好現在還持有萬豪（Marriott）集團的白金會籍（Platinum Elite），而這間也是萬豪集團旗下的酒店，所以當然有免費早餐可以享用。這間酒店的住宿費用真的頗便宜，一晚含稅也才大約$90美金左右，離機場也不遠，走路就可以到達，而且早餐的水準也不差，看來真的是一個過夜的好選擇！只不過畢竟是較為平價的酒店，沒有甚麼特別厲害的地方，所以我並沒有多做紀錄，只拍了以下早餐的照片，給讀者們參考一下。 文：Randy／TripPlus

吃完早餐後，接著搭乘酒店的接駁車（是的，還是有接駁車，只不過開個五分鐘，就到機場附近的停靠站了）到達機場，接著就要準備來體驗位於機場的貴賓室，以及這次讓我最興奮的體驗之一 —— 長榮航空Boeing 787-9型客機的新款皇璽桂冠艙體驗！

先前看到我們的團隊成員，體驗過短程的航班，讓我真的好羨慕好想試試看，這次總算趁著長榮航空復航名古屋～台北航線的機會，加上也很幸運的班機沒有因為先前的空服員罷工事件而取消，所以可以很順利的搭乘到。目前看起來，這條航線目前不會太難使用哩程兌換到，想嘗鮮的讀者們也可以試試看！

這次的亞洲區域內的飛行，包含從東京到名古屋的全日空經濟艙，名古屋出發到台北的長榮航空皇璽桂冠艙，還有接下來的新加坡航空（Singapore Airlines）商務艙，泰國國際航空（Thai Airways）商務艙，以及最後一段回到東京的全日空商務艙，全部花費了63,000 miles的全日空哩程，還在曼谷中停了三天，可說是相當划算！全日空哩程除了在台灣的讀者們，可以透過聯名卡累積之外，對於美國的讀者朋友們來說也不會太難累積，美國運通（AMEX）的Membership Rewards點數系統，可將點數轉入全日空哩程計劃，一般的轉入等待時間大約為兩天～三天左右，想要使用全日空哩程計劃的美國讀者們，可以抓好時間先轉點過去，就可以使用哩程兌換機票了。

名古屋機場星空聯盟貴賓室

到了機場過了行李安檢之後，接著走到了星空聯盟航班共同使用的貴賓室──星空聯盟貴賓室。名字取得很直接，就叫做「Star Alliance Lounge」，除了給予星空聯盟的航班使用之外，也接受持有新貴通（Priority Pass）機場貴賓室會員卡。不過這貴賓室真的頗小，而且人！很！多！走進去看到滿滿的人潮，真的是嚇壞我了，還好陸續有一些星空聯盟夥伴航空的班機起飛，人潮才漸漸地散去。而這個貴賓室本身也相當普通，座位數不太多，當然也沒有浴室，硬體方面還真的是相當簡陋…就先給讀者們參考一下以下的照片。

+ 8 + 7 + 6

不過這裏還是有提供一些餐點，讓乘客得以享用，像是一些麵包／小點／壽司／飯糰等等，而且居然還有咖哩飯！忍不住吃了一碗，其實還不錯，但還是無法掩蓋貴賓室的餐飲選擇過少的事實。大約花不到半個小時（加上上廁所的時間），整個貴賓室就逛完了，而距離登機時間還很久（看來是我太早來了…），於是決定打開電腦做點正事消磨時間，本來覺得人很多讓人有壓迫感，但後來人潮漸漸離開散去的時候，反而覺得有一絲的清靜，倒是還不錯。

長榮航空皇璽桂冠艙（Boeing787機型）——硬體一覽

在貴賓室的時間其實過得很快，不知不覺就到了接近登機的時刻，因此快步離開貴賓室，一路往登機門前進。雖然後來有稍微延遲了一下，最後還好有順利登機起飛，而且小弟實在太興奮了，因為是第一次搭乘長榮航空的新飛機，所以自然也搶了第一個登機，準備來好好地拍個照紀錄一下，而空服姊姊看到我拼命拍照，也很親切的詢問是否我有需要與機艙合照，因此也讓空服姐姐幫我拍了幾張我有入鏡的照片，只能說長榮航空的空服員還是很親切啊！而且入座後沒多久就送上迎賓飲料，真的很不錯。另外一點值得一提的，就是這個航班幾乎沒什麼人搭乘商務艙（皇璽桂冠艙），整個航班商務艙的區域，還真是蠻空蕩蕩的…

▼▼Boeing 787機型硬件設備（按圖放大）▼▼

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長榮航空皇璽桂冠艙（Boeing787機型）——娛樂系統一覽

除了座位的硬體之外，娛樂系統看起來也比我先前搭乘的經驗，介面呈現上也有一些更新。當然長榮航空的娛樂系統一直都有蠻豐富的內容，這點在新款的Boeing 787機型的皇璽桂冠艙上也沒有改變，無論是電影／電視影集／紀錄片／卡通／遊戲等等的選項，長榮航空的娛樂系統應有盡有，相當完善，相信若是搭乘較為長程的航線的話也不會無聊。地圖模式的呈現上，也有多種模式可以切換，滿足航空迷喜歡看地圖或了解飛航資訊的需求。總之整體來說，長榮航空的娛樂系統依然還是沒有讓人失望，其豐富的內容，絕對是消磨搭機時間的好朋友！

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長榮航空皇璽桂冠艙（Boeing787機型）——餐飲一覽

由於當時受到空服員罷工影響的關係，因此這趟班機並沒有給予菜單讓我選餐，只有給予酒單。酒精飲料的種類還算是蠻多的，而且連名古屋～台北這樣大約飛行時間只有接近三小時的航班，還能提供這麼多種的酒品，算是相當不錯，只不過我不太喝酒，所以只好點了香檳來品嘗一下（而且一杯還沒喝完…由此可知我酒量極差）。餐點的部分，雖然無法自由選擇，但至少從前菜到最後的甜點都有提供，以這樣三個小時的航班來說，算是綽綽有餘，本來想說因為不知道會上什麼餐點，還很擔心會不會吃到地雷…還好上來的主餐，是安全的「忌廉海鮮意大利麵」，中規中矩的調味，麵條有彈性不軟爛，其實還蠻好吃的！

▼▼餐點部分：前菜、主菜、甜品到底是什麼？（按圖放大）▼▼

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長榮航空皇璽桂冠艙（Boeing787機型）——機上休息

三個小時左右的航班，吃完飯後大約也只剩下一個多小時的飛行時間，但還是要來測試一下平躺時的感覺，才算是有個完整的體驗。亞洲區域的短程航班只有提供枕頭與毯子，但畢竟航程短，這樣也算是足夠了。這款座椅與長榮航空Boeing 777-300ER機型的皇璽桂冠艙座椅，都可以調整到180度全平躺。而長榮航空在Boeing 777-300ER機型上為人所詬病的「卡腳」問題，也就是腳部空間受限的缺點，在這款Boeing 787-9型客機上算是稍微有改善一些，至少腳部伸展時，不會有頂到的感覺，但是翻身或起身時，膝蓋還是有機會撞到邊角，睡姿比較豪邁的朋友，可能要多加留意一下。不過整體給我的感覺，這款皇璽桂冠艙的座位硬體，還是頗具水準的！

總結： 第一次體驗到新款的商務艙硬體，總是令人興奮，尤其是長榮航空推出的新商務艙產品，當然要來嘗鮮一下囉！雖然短短的三小時航程，讓人有點意猶未盡的感覺，加上因為遇到空服員罷工的關係，餐飲選擇上也比較受限，但整體來說，長榮航空這款Boeing 787-9型客機的皇璽桂冠艙，我個人還是給予蠻正面的評價，硬體方面相當新潮，娛樂系統方面也依舊保持著有豐富內容的亮點，加上空服姐姐的服務相當周到，態度也很客氣與親切，難怪長榮航空依舊是不少讀者們心目中的首選！希望未來能有機會，來體驗一下這款Boeing 787-9機型較為長程的航線（歐洲／澳洲），這樣就能體驗到更完整的餐飲服務，也會是我未來打算體驗與紀錄的目標之一！

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