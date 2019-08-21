【日本便利店2019】20款話題甜品　必試烤番薯雪糕、大熱芝士蛋糕

去日本旅行除了行街shopping之外，到便利店買零食亦係指定動作之一，因為無論是7-11、FamilyMart、LAWSON都會經常推出限定商品，本篇為大家update日本現時最新及大受歡迎的20款話題甜品，打算去日本旅遊的朋友記得要留意喇！

【1】LAWSON PREMIUM BASCHEE 芝士蛋糕 320日圓（約HK$24）

【1】Lawson PREMIUM BASCHEE芝士蛋糕

這款PREMIUM BASCHEE芝士蛋糕非常受日本人歡迎，蛋糕賣相超豪華，食才選用北海道製作的奶油和忌簾芝士以及巴馬臣芝士，味道濃郁，再配上配上堅果、奶油和焦糖醬，口感超豐富！

【2】日本Haagen-Dazs「紫薯撻雪糕批」不連稅295日元（約HK$22），各大便利店有售。（IG@alicesfavorite）

【2】日本Haagen-Dazs「紫薯撻雪糕批」

日本Haagen-Dazs最新出的限定口味，「紫薯撻雪糕批」，酥脆的威化餅包裹香甜的紫薯雪糕，而且紫紅色的賣相超吸引！​

【3】7-11「Tiramisu 刨冰」連稅149日元（約HK$11）。(IG@chiiii550)

【3】7-11「Tiramisu 刨冰」

日本7-11獨家限定的「Tiramisu 刨冰」又再度回歸，此款甜品入口像雪糕，白色部分是芝士冰，中間夾層包有咖啡醬，面層灑有朱古力粉，入口不會過甜，不少日本人都推介。





【4】烤番薯雪糕140円不連稅（約HK$11），各大便利店有售。(來源:IG@marunaga_official)

【4】烤番薯雪糕

日本已搶先推出超適合秋天食的甜品「烤番薯雪糕」，包裝設計與真番薯無異，外層選用威化，內層則使用日本鹿兒島產的番薯製成雪糕，無論口感、口味亦或是外觀都充滿秋天氣息。

【5】Lawson香蕉Waffle 雪 連稅268日圓（約HK$20） （來源：entabe.jp）

【5】香蕉Waffle 雪糕

Lawson最新推出的香蕉Waffle 雪糕，一口可嘗到軟滑的香蕉味雪糕，及香脆的朱古力粟米威化，口感豐富。

【6】7-11新品雲呢拿芝士泡芙 140日圓（約HK$10）

【6】雲呢拿芝士泡芙

日本7-11的MOKO系列泡芙向來深受日本人歡迎，而系列最新出品雲呢拿芝士泡芙，柔軟煙韌外皮，再包上雲呢拿味的芝士餡料，解凍一陣再吃更可以享受爆漿口感。

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