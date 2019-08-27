【東京Café】9月限定卡通主題Café　小丸子、布甸狗可愛甜入心

日本Café經常都會與卡通或動漫角色合作，推出相關的周邊商品。如果大家旅行時剛好遇到這些商店，相信都不會錯過這些打卡的機會。在即將來臨的9月，東京也將出現新的聯乘主題Café，記者嚴選了兩間港人的童年回憶卡通，一起來看看可愛的餐點吧！

【1】櫻桃小丸子 × TOWER RECORDS CAFÉ

為紀念櫻桃小丸子動畫化30周年，日本唱片店TOWER RECORDS將推出聯乘Café，售賣各種小丸子角色的主食、飲料和甜品。

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另外，凡點一道聯名餐點，即可獲得明信片一張，要留意的是款式隨機，不能挑選。

除了餐點外，全線TOWER RECORDS和網上商店都會售賣小丸子的聯乘周邊商品，包括帆布袋、電話殼、鑰匙扣等。

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要留意的是，以下T-shirt和連帽衛衣只在聯乘café和TOWER RECORDS澀谷店、新宿店及網上商店發售。

櫻桃小丸子 × TOWER RECORDS CAFÉ 地址：東京都澀谷區神宮前6-3-9 井門原宿大樓2F 營業時間：11:00 - 21:30（最後點餐時間20:30） 活動期間： 第1彈：2019年9月5日 - 9月17日 第2彈：2019年9月18日 - 9月29日

【2】布甸狗PomPom Purin Cafe Harajuku Store

位於原宿的布甸狗Café已經開了4年多，一直都有不少布甸狗迷前往朝聖打卡，餐點的模樣都令不少粉絲大呼可愛。

店家乘著珍珠在日本的熱潮，將在9月推出期間限定的珍珠甜品，有珍珠芒果布甸、珍珠班戟和珍珠杏仁豆腐。雖然聽起來有點奇特，但始終是與甜品作搭配，相信味道不會太過奇怪。

↓↓↓點擊圖片看布甸狗主題餐點及珍珠甜品↓↓↓

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