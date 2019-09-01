【東京購物】原宿10間高質古著店　最平全店劃一價港幣50元

原宿一直都是潮流集中地，不少潮流名店都會選擇在原宿開設店面，如A Bathing Ape、Supreme等，而除了潮牌林立，原宿的古著亦非常集中，本篇將為大家介紹東京原宿10間高質古著店，由平價錢到明星熱捧的高質服裝，都包括在內，全部都獨一無二，喜歡古著的朋友不要錯過！

【1】少女風The Virgin Mary

The Virgin Mary開業已有9周年，店名取名聖母馬利亞，有永遠的少女的意思，店舖以少女的聖域為主題，店內的服飾主打可愛少女風，布滿粉色系的服飾，全部都非常可愛，故店內服飾一上新，很快便賣光，有興趣的朋友要到官網留意上新服飾。



+ 7 + 6 + 5

The Virgin Mary 地址：渋谷区神宮前5-30-6 秀幸ビル1-A 營業時間：13:00-20:00 網址：shop.the-virgin-mary.tokyo

【2】知性型格Santa Monica

Santa Monica是一家精緻、舒適的商店，裝潢以白色為主，掛著大大的招牌，寫上「可以穿得整潔的古著」字句，店內販賣的服飾多元化，T恤衫種類繁多，價格範圍為2,000至4,000日圓，除了衣服，亦有不少配件、手袋可以選購，商品保存狀況好，有些甚至是全新的，絕對可以盡情尋寶。

+ 6 + 5 + 4

SantaMonica Harajuku 地址：4-25-5 Jingūmae Shibuya-ku Tokyo Japan 營業時間：11:00-20:00 網址：https://www.harajuku-santamonica.com

【3】維多利風Grimoire

Grimoire販賣的古著都是來自歐洲和美國，是原宿頗有名氣的古著店，店舗主打古典少女風，以西洋風連衣裙為主，基本上不會有重複的款，每款只有一件，特別有珍藏的價值。店裏亦有出售特別的配飾，年代感的復古耳釘，戒指等等。

+ 4 + 3 + 2

Grimoire 地址：澀谷區津南1-10-7 電話：03-3780-6203 營業時間：周一至周五13:00-20:00 周六及周日12:00-20:00 網址：http://grimoire.jp/

【4】復古西裝APOLLO

店內有很多來自歐洲的男裝古著和生活雜貨，價格從便宜到高價位，但都是合理的範圍。喜歡復古西裝的朋友不要錯過！

+ 3 + 2

APOLLO 地址：東京都渋谷区神宮前6-12-7 J-cube A B1F TEL：03-5467-2957

【5】平價名牌MICMO

MICMO位於下北澤北口，目前已有4間分店，店內男、女裝的古著服飾都有提供，店舖走歐美復古風，不少名牌的二手衣服或手袋等都可以在這找到，而且價錢實惠，非常受年輕人喜愛。



+ 2

Micmo 地址： 一號店：東京都世田谷区北沢2-26-21 二號店：東京都世田谷区北沢2-24-61 三號店：東京都世田谷区北沢2-24-8 四號店：東京都世田谷区北沢2-24-8 營業時間：平日12:00-21:00、假日11:00-21:00 交通資訊：下北澤站北口徒步5分鐘

【6】平價古著Flamingo

Flamingo主打美式休閒風格，店內所販售的服飾，是美國的採購員精挑細選的二手衣物，而門口粉紅色和藍色的霓虹燈招牌，是FLAMINGO的標記，非常易認！而！店內以「親近感」作古著主打，故價位在1,000至5,000日圓左右，非常實惠。

+ 6 + 5 + 4

Flamingo下北澤店 地址：東京都世田谷区北沢2-25-12リサビル1F 營業時間：平日12:00~21:00、假日11:00~21:00 交通資訊：下北澤站北口徒步5分鐘

【7】星級古著HAIGHT&ASHBURY

連日本藝人都時常光顧的 HAIGHT&ASHBURY ，就在古 FLAMINGO 樓上。店內的服裝風格別名，是一間時尚古著店，雖然價格不算親民，但是貨品極具質量，喜歡時裝的朋友不要錯過。

古著HAIGHT&ASHBURY 地址：東京都世田谷区北沢2-37-2-2F 營業時間：星期一至五13:00-21：00 星期六、日及公眾假期12:00-21：00 交通：京王電鐵 / 小田急電鐵「下北澤站」北口步行3分鐘

【8】「以物易物」NEW YORK JOE EXCHANGE

位於下北澤南口附近的NEW YORK JOE EXCHANGE，前身是澡堂，故內部裝修仍保留澡堂地板瓷磚及部分牆面，裝潢特別。而店內除了如其他般古著店般設有收購二手衣物與名牌古著外，還提供「以物易物」的交易方式，大家可將自己的衣飾先進行估價，再以約60%的價錢選購店內的物品。而店內的商品全部在10,000円以下，平均都是2,000円，非常實惠。

+ 2

NEW YORK JOE EXCHANGE 地址：東京都世田谷区北沢3-26-4 營業時間：12:00-20:00，不定休 交通資訊：下北澤站南口徒步5分鐘

【9】「用舊衣換白米」FLORIDA

位於東京下北澤地區一家名為佛羅里達（FLORIDA）的二手衣店，以舊衣換白米的行銷手法，一度造成話題，主要售賣男女古著，風格偏向休閒。

+ 2

FLORIDA 地址：東京都世田谷区北沢2-29-2 B1F 營業時間：星期一至五12：00～21：00 星期六、日及公眾假期11：00～21：00 交通：京王電鐵 / 小田急電鐵「下北澤站」北口步行5分鐘

【10】700円古著STICKOUT

STICKOUT（スティックアウト）主打全部均一700円（約HK$50）的古著，CP值超高。