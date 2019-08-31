【深圳福田】韓國老闆娘主理小店！掃N款超齊零食、必試傳統打糕

在福田車公廟不為人知的角落裡，藏着一家「韓國超市」。幾乎所有韓劇中出現過零食這裡都有，種類豐富，有零食、雪糕、蔬菜、熟食、咖啡、調味品、日用品等等，把整個韓國的美食都搬了過來。 由於店員是中國人，完全不用擔心交流問題。老闆娘是韓國人，但中文說得挺好，而且人很nice。（重點是還給了我們2杯喝的）

打糕

店裡除了賣韓國美食，老闆娘還會自己做打糕。總共有11種，用糯米每天中午現做。限量賣，想吃要提前預約，有紅豆、芝麻、白糖等各種餡料。

別看它軟腍腍，外皮卻非常紮實，用手揉一頓，解壓度99.9%！咬一口，口感很煙韌，跟想像中的不太一樣，因為做的時候加了鹽，所以糕體本身是鹹味的。

這個白面糕點手感很鬆軟，掰開瞬間有種超爽的感覺，聞起來有一股淡淡的米香味，一小塊一小塊慢慢掰着吃，挺消磨時光的。

蜜糖糕是白糖芝麻餡的，長得有點像蟹子丸，就是稍微有點甜。小小一粒超可愛，但是會爆汁，小心不要被濺到衣服！（不要問我怎麼知道的）

豆粉糍粑是比較傳統的口味，用的是東北糯米，做好後在黃豆粉裡打個滾就完成了。

零食

經過零食區時，攝影師差點斬斷我的手，畢竟整排都快被小編掃光了…這裡究竟是什麼寶藏超市？作為一名專業肥宅，這裡的薯片小編居然一種都沒見過。這個炮谷極力推介，肥宅人手必備！味道沒有平時的那麼甜，更像小時候吃的蝦片，脆脆的，又很健康，（感覺）吃多了也不會肥。

到了餅乾區終於找回了一點自信，大部分還是有點印象的，只是都變成了韓文版。熟悉的各種朱古力曲奇餅、Calbee蜂蜜薯片、Crown夾心餅，買回家光看着就有種滿足感。

一排掃過去，各種韓劇裡熟悉的公仔麵，都在這裡一一邂逅了一遍。

雪糕

OK，終於來到了夏日區，雪糕！放眼望去，居然沒有一樣是小編吃過的，果斷全部all in！還有很多冰沙，外形都很可愛，大熱天時整返支，爽！

+ 3 + 2

飲品

飲品區就是塊經過就走不開的寶地，全都的包裝都超可愛，還有很多迷你版，適合小鳥胃的女生帶在身上。很多水果系列，口味都很夏日，很清新，不會過分甜膩。

蔬菜

店裡各種叫不出名字的蔬菜整齊地排列在貨架上，堆疊環繞着，惹得不煮飯的小編都忍不住入手。當把蔬菜放入購物車的那一刻，有種自己變得健康了的幻覺，捱夜飲珍奶的罪證似乎都得到了救贖。

還有其他

除了可以直接吃的美食，店裡還有N款韓國調味料、原材料、咖啡等等。

韓雅琳超市 地址：福田區車公廟財富廣場202B鋪（近漢緣堂）

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