【韓國紅葉】首爾市區近郊8大賞楓勝地　韓國宮殿感受典雅秋色

2019年韓國楓葉預測尚未發布，但根據往年的經驗，首爾市區賞楓的時間大概由10月中旬開始，到11月中左右結束，全盛時期為11月初。《香港01》旅遊頻道記者整理首爾市區4大著名的賞楓勝地，如果想欣賞紅紅黃黃的楓葉，則建議10月尾這段時間到訪韓國。

【1】景福宮

有超過600年歷史的景福宮是首爾最著名、最古老的宮殿，為初到首爾必去的景點。秋天時穿著韓服到訪，在各個宮殿之間穿梭拍照，別有一番感覺。宮殿在盛開的楓葉和銀杏的襯托下，更顯典雅。

遊覽完景福宮的秋色後，不妨到附近的西村走走。西村是首爾近年的熱門小區之一，巷弄中有不少由韓屋改建而成的咖啡店和文創小店，文藝氣息濃厚，氣氛悠閒靜謐。

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景福宮 地址：首爾特別市鍾路區社稷路161（서울특별시 종로구 사직로 161） 交通：首爾地鐵3號線景福宮站5號出口，步行約5分鐘

【2】德壽宮石牆路

德壽宮石牆路是韓國人公認最美的散步街道，即使有著情侶一起走過就會分手的魔咒傳說，亦毫不影響石牆路在韓國人心目中的地位。尤其秋天時，在兩排的楓葉和銀杏的襯托下，氣氛非常浪漫。

在石牆路散步後，建議大家可以到附近的貞洞展望台俯瞰染上秋色的德壽宮全景，費用全免。

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德壽宮石牆路 地址：首爾特別市中區世宗大路99（서울특별시 중구 세종대로 99） 交通：首爾地鐵1號線市廳站2號出口步行約1分鐘

【3】南山公園

南山公園是首爾最大的公園，附近有首爾地標N首爾塔。秋天要去南山公園賞楓的話，不少人都會選擇搭乘地鐵在明洞站附近的纜車站旁的南山步道走上山，但其實途中從另一條路徑上去，景色會更加漂亮。

從地鐵忠武路站出口附近的南山谷韓屋村出發，往Dreamers Guesthouse方向步行約10分鐘後，會發現網纜車站方向的指示牌，然後進入南山步道上山。中途會看見指向國立劇場的指示牌，一直前行就會見到一條斜度不大的寬闊行山徑，沿路有一大片紅葉和銀杏美景，非常壯觀。而且沿途都會有寫著通往N首爾塔的中英對照指示牌，不用擔心會迷路。

南山公園 地址：首爾特別市中區三一大路231（서울특별시 중구 삼일대로 231） 交通：首爾地鐵 4號線明洞站 3號出口；地鐵 3或4號線忠武路站3號出口

【4】昌德宮秘苑

除了景福宮和德壽宮外，昌德宮亦是首爾必到的宮殿賞楓勝地。被列為世界文化遺產的昌德宮，宮殿後苑的秘苑被不少韓國人譽為最美的賞楓秘地。無論是紅黃楓葉的交替畫面或是楓葉全盛時期的火紅景象，在韓國古代的建築襯托下都更有味道，美得像一張明信片。

由於昌德宮會限制每日的遊客數目，所以想要參觀和觀看紅葉的朋友，就需要在英文版官網預約門票，由導賞員帶領入內參觀。