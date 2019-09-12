【泰國國際航空】飛前可歎免費按摩！商務艙坐位寬敞、服務親切

在華麗的雅典娜豪華精選酒店享受了一晚，隔天就要離開我最喜愛的城市——曼谷，搭機回到東京。但我並不是直接飛到東京，而是先搭乘泰國國際航空（Thai Airways）到印尼的雅加達轉機，再接著搭乘全日空（ANA）回到東京，主要還是想體驗一下全日空的商務艙，畢竟我一直都沒有機會搭乘過，真的很想試試看，所以挑了亞洲境內航線可以飛最遠的航線——雅加達～東京羽田的全日空航班，因此也促成了這次泰國國際航空的短程航班商務艙之旅。 文：Randy／TripPlus

這趟行程，是包含在我當初使用全日空計劃兌換機票時的行程的一部分，全部的行程如下：

東京→台北（轉機）→新加坡（轉機）→曼谷（中停三晚） 曼谷→雅加達（轉機）→東京

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這樣全程的商務艙機票，使用全日空哩程才只需63,000 miles！真的超划算，而且還可以中停，全日空哩程真的是大家兌換較為複雜與多點停留的好朋友！接下來就讓我來分享一下，這次泰國國際航空短程商務艙的體驗，給讀者們參考。

提前到達曼谷機場，打算順便來瞧瞧泰國國際航空給予高階會員，以及商務艙／頭等艙的專屬Check-In區域。這裡真的都沒什麼人，所以很快速的就完成了手續，而且這裡還有專屬的安檢通道與護照查驗的關卡，超快就能完成所有必要的檢查，快速前往管制區內。第一次在曼谷可以這麼快速就能通關，真的還蠻讓人意外的，果然泰國國際航空的主場優勢就是不一樣！接著就到專屬於泰國國際航空商務艙／頭等艙乘客使用的「皇家風蘭按摩室」（Royal Orchid Spa），來享受一下舒適的肩頸按摩。這裡稍微分享一下，只要搭乘泰國國際航空的國際線航班的商務艙乘客，都可以在這裡享受免費30分鐘的按摩，如果是搭乘頭等艙的乘客，還可以享受長達1小時的全身精油按摩！下次真的超想試試看1小時的按摩啊……感覺一定超舒爽的。

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泰國國際航空皇家絲綢（商務）艙－硬體一覽（Boeing 777-300ER機型）

在按摩室的時間過得很快，不知不覺就接近了要登機的時刻，因此快步前往登機門準備登機。本來心裡盤算著這次要搭乘泰國國際航空的Boeing 787-8機型商務艙，剛好是我沒搭過的機型，應該可以體驗到新款的商務艙硬體，沒想到人算不如天算，泰國國際航空的大絕招－臨時更換機型的情況又發生了，後來發現這次的航班，是使用Boeing 777-300ER機型來營運，因為我已經搭乘過這款機型，所以本來有點失望，想說只能體驗到舊款的商務艙了，還好上機之後，發現這個機型已經改成較為新款的商務艙硬體，與我先前搭過的Airbus A350機型商務艙頗為相似，所以決定還是來記錄一下，接下來就請各位讀者透過照片，來欣賞一下商務艙的硬體吧！

▼▼Boeing 777-300ER商務艙座位設備、小配件、洗手間直擊（按圖放大）▼▼

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泰國國際航空皇家絲綢（商務）艙－娛樂系統一覽（Boeing 777-300ER機型）

雖然硬體有更新，但娛樂系統方面，泰國國際航空的娛樂系統介面，還是與先前我搭乘其他機型時（Boeing 787-9與Airbus A350除外），看到的介面差不多。選擇數量不算太多的電影／電視影集種類，加上選擇模式極少的地圖呈現方式，而且也沒有無線網路 （WiFi）可以使用，還好這只是亞洲境內短程航線的航班，要是長程航班的話，我想應該只能一直躺著睡覺划手機打發時間了……

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泰國國際航空皇家絲綢（商務）艙－餐飲一覽（Boeing 777-300ER機型）

大約三小時左右的航班，還是有供應一套完整的餐點，本來想點個沙嗲大蝦，沒想到空服姐姐走到我的座位，而我正要點選時，就跟我說沙嗲大蝦已經沒了……QQ，只好退而求其次，選擇了檸檬草醃雞肉。實際上菜後，其實味道還蠻不錯，吃起來居然有鹽酥雞的感覺！整體來說，還算是鮮嫩而不乾澀。甜點方面，我選擇了巧克力慕斯，基本上還算中規中矩，不過不失（我想甜點應該不至於會弄得難吃啦，小弟對於泰國國際航空的餐飲水準，多少還是有點信心），總之這一路吃下來，也是蠻飽的……

▼▼餐點部分：主菜、甜品到底賣相如何？（按圖放大）▼▼

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泰國國際航空皇家絲綢（商務）艙－機上休息一覽（Boeing 777-300ER機型）

吃飽喝足後，距離降落還有大約兩個小時左右，於是決定來躺一下，畢竟躺著搭飛機一直都是我人生的夢想之一。這款商務艙的座椅可以全平躺，把座位180度攤平之後，就是一個還算舒適的床鋪囉！而且我坐在靠窗的位置，隱私度其實還不錯，加上還有給予枕頭及被子，躺著躺著也真的是蠻舒服的，短程航班還能有這樣的全平躺商務艙硬體，讓小弟覺得相當感恩啊！

總結： 以亞洲區域航線來說，泰國國際航空這樣的商務艙硬體算是相當不錯，能夠180度全平躺，加上不錯的隱私，對於想好好休息的商務客來說是很推薦的。只可惜娛樂系統方面，內容稍嫌貧乏，雖然我可以了解是亞洲區域短程航班，所以娛樂系統堪用即可，不過對比同樣在這個系列文體驗到的長榮航空商務艙來說，還真的是天與地的差別啊！餐點方面上算是中規中矩，不過不失，保持著泰國國際航空一貫的中上水準，短程航班能夠有的吃，其實也很不錯了，加上空服員們的服務都還蠻親切，未來若是有需要搭乘亞洲境內的航班的話，我想泰國國際航空絕對是一個值得推薦的選擇（只求不要搭到太舊的機型，以及被臨時改機型，就謝天謝地了……）！

逐漸接近雅加達機場（TripPlus授權使用）

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