日本神社祈福有規矩！跟3個步驟入鄉隨俗求得好運　教你揀埋御守

日本是香港人、台灣人最愛去的旅遊勝地之一，去到當地不只要品嚐拉麵、和牛等特色美食，入鄉隨俗、參拜神社更是必定規劃的行程之一，但如同所有的廟宇文化一樣，在日本的神社也有必須遵守的事項與禮儀，這些規矩你都知道清楚了嗎？小編根據台灣媒體《PopDaily》的報導、日本觀光局與其他相關資料，替大家整理出參拜神社流程重點，讓你做一位合格有禮貌的旅客，求得好運！

第一步：走過鳥居

從電影或動漫中常看到，通往神社的步道都有一座氣派莊嚴的「鳥居」。鳥居是神域地帶與世俗界的分隔，一旦跨過鳥居，便意味你已經進入「神的領域」，記得秉持着莊重的心態！

第二步：在手水舍淨心、淨身

對神明來說，在世俗生活的我們多少帶着不潔，進到神社後我們會在主殿前看到一座「手水舍」（通常是一座沒有牆面的小亭子），裡頭會設有小水盤與勺子，在參拜之前可以在這裡漱口、洗手，以達到淨心、淨身的效果。

點擊下圖看「淨身」順序▼

第三步：口訣「2鞠躬、2拍手、1鞠躬」

接下來就可以到正殿向神明祈福了，步驟為：

1. 投入香油錢（日本稱為賽錢）

2. 搖鈴向神明致意（如果沒有鈴，該步驟可以省略）

3. 鞠躬兩次

4. 拍手兩次。拍手意味著參見神明的高興與感動，展現出對神明的敬意。

5. 心懷感謝的合掌後，再行一次鞠躬。

以上是大多數通用的參拜流程，不過有些神社規矩不同，參拜之前最好再多做功課，才不會鬧出笑話呢！

（c627kong／Instagram）

至於賽錢要投多少？

日本人通常會投「5円」，因為「5円」和「ご縁（御緣）」的發音相同，就像亞洲人喜歡「一元復始」、「六六大順」等諧音或賀語一樣，5円硬幣在神社裡是不可或缺的存在。

同場加映：御守應該怎樣挑？

不少人會挑選不同種類的御守祈求好運，但若要自用的話，留1-2個在身邊就已足夠，買太多的話恐怕會造成相牴觸的效果，類似俗稱的「神明打架」。

此外，日本的御守守護也是有期限的，大約是一年為準，但過期的御守也別亂丟，日本的神社多設有「古神札納め所」，只要到寫着「お焚き上げ」的亭子，將舊的御守交給工作人員，院方便會代為處理——就算是不同神社的御守也沒有關係。

（suger0222／Instagram）

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