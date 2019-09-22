【另類旅遊】進駐英國古教堂露營！500蚊夜遊墓園探險、開Party

英格蘭安立甘宗教堂保護信託基金（Churches Conservation Trust）自2014年推出露營新玩法，訪客每人只要付約50英鎊（約港幣490元），就能在英國中世紀教堂過夜。訪客可以在教堂各處探險，任意使用管風琴，甚至午夜去墓園漫步。這不僅讓一些教堂得以賺取維修費，也使其開展出另一種保持活力的方式。

有人還為這種活動造出一個英文新字「教堂露營者（Champer）」，結合了教堂（Church）和露營者（Camper）兩個字。

日本女大學生小野加繪（音譯）和3位朋友一直期盼在英國鄉村13世紀的山頂教堂有個驚悚過夜派對，她指指眼前的墓碑表示：「這個東西真是太有氣氛了，想想看誰在我們所在的地下長眠。」

英國教堂提供露營服務，備受一群膽大旅客歡迎▼

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每晚50英鎊 可與蝙蝠共用空間

英格蘭和蘇格蘭地區一些教堂藉由出租空間，提供教堂露營者過夜，以賺取教堂的維修經費。在倫敦北方64公里處埃德爾斯伯勒的聖瑪莉教堂，參加教堂露營活動每人每晚要價約50英鎊（約港幣485元），和教堂裡的蝙蝠「共用空間」。

英格蘭安立甘宗教堂保護信託基金負責營運聖瑪麗教堂，提供行軍床和睡袋讓訪客可以「舒適地躺在真正古老的空間」。露營者周玲博說：「我喜歡這樣，你看到那些樹了嗎？令人覺得毛骨悚然，真讚。」

小野用教堂管風琴彈奏出「歌劇魅影」樂段，這也是教堂露營的一部分。這名主修考古學的學生表示：「我們打算稍晚一起看恐怖片。」

許多訪客都想半夜在墓園漫步，體驗恐怖氣氛。（Camping.co.uk官網）

訪客到達教堂時，將以一種看恐怖片開場時緊張興奮的心情，探索他們今晚住處的所有角落和縫隙。他們說，希望在大三學年開始前有個愉快的休息時間。歷史系學生阿布都拉赫曼在佈道壇，就像真的在佈道一樣，對着一小群人讀書，其中還包括隨行的狗可可，而周玲博則認真搜索牆上的古老塗鴉。

周玲博說：「我想要午夜在墓園漫步。」她指着裝飾天花板的怪異雕刻說：「我會想到那裏有令人毛骨悚然的臉。」

英格蘭安立甘宗教堂保護信託基金負責管理英國354座教堂，提供其中19座給旅客留宿。教堂露營事務經理貝斯特表示，經由和志工與地方社團認真協商後，他們表示「非常支持這項提議」，才選出這些教堂提供旅客留宿。

可否飲酒？ 教堂：可以啊，別蠢了

儘管聖瑪莉教堂仍接受奉獻，但已很少舉行宗教儀式，住客除了被要求不要惹惱鄰居外，限制不多。有人甚至在官方網站大膽提問，是否可以飲酒，得到的回覆是：「可以啊，別蠢了。」

貝斯特強調，目前為止所有住客表現得很好，並顯示對教堂的尊重。

貝斯特強調，目前為止所有住客表現得很好，並顯示對教堂的尊重。（Camping.co.uk官網）

英格蘭安立甘宗教堂保護信託基金從2014年開始推出教堂露營，該組織強調教堂將「一直是個提供沉思、安寧和平靜的地方」。但他們補充，在持續改革傳統的過程中，教堂露營「只是最新的篇章」。

貝斯特說：「我們重視任何在地社區關切或優先考慮的事，在選擇任何教堂開辦過夜活動之前以及開辦後，我們都會和他們合作。」

想到地底下長眠的人 讓人難以入睡

教堂住客小野表示：「我來自日本，日本不會讓人們在一間寺廟過夜。」

她說：「我想露營活動提高了教堂的能見度。這非常有趣，真的很酷，我們可以做所有想做的事，用管風琴隨心所欲的演奏樂曲。」

周玲博是個無神論者，她認為教堂變得愈來愈不受重視，這令人感到悲傷。她說：「但教堂現在又有另一種保持活力的方式，也吸引更多人來到這裏並欣賞它的美麗。」

（Camping.co.uk官網）

對小野而言，被嚇到也是「計劃的一部份」。隔天早上，小野表示，在教堂過夜真的讓人毛骨悚然。她說：「我們所有人都覺得這是可怕的夜晚。奇怪的噪音和半夜的彩繪玻璃，令人不寒而慄，教堂裡有蝙蝠，我們可以聽到牠們的吱吱聲，及牠們正在飛舞。」

她說，想到在附近地底下長眠的人，就讓人難以入睡，「我們關掉所有燈，看了整部『大法師』。這讓人很容易胡思亂想。」

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