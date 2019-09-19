【ANA】全日空頭等艙飛行體驗　飛機餐質素參差、細緻度不足！

身為全日空（ANA）的頭等艙乘客，可以到這個位於「Z區」的空間辦理Check-In，使用這個Check-In區域的人真的不多，加上專業的地勤服務，所以待在這個空間的時間其實不超過5分鐘。然而這個空間的好處，是有專屬的行李安檢通道，完全跟其他的乘客分開，讓行李安檢變得非常輕鬆。 文：Tom／TripPlus

▼▼「Z區」辦理Check-In的空間裝潢設計如何？（按圖放大）▼▼

全日空頭等艙貴賓室（成田衛星樓）

第一航廈很大，從安檢要走到頭等艙貴賓室要走好久！那時的感覺是走到無窮無盡的地步，不知道還要多久的感覺，如果能從登機處安檢完，直接有高爾夫球車接送，這樣才是真正有搭頭等艙的感覺啊！（又被踢飛）但我個人還是比較喜歡在第二航廈的日本航空的設計，一過安檢口就可到達貴賓室，感受真的差很多。以這次全日空頭等艙貴賓室的體驗來看，必須說有點失望，因為環境太小，而且客人太多，加上日式食物的表現，可能與超商的品質沒有太多差別，真的很難相信這是全日空旗艦貴賓室的水準。

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登機

這次服務比較特別的，是有點像被空服員指引著做每個步驟。譬如說剛上飛機，拿到毛巾之後沒多久，笑盈盈的空服員就過來打招呼，「順便」向我表示，目前洗手間是空的，其他客人還在登機，建議可以先去換一下睡衣。換完回到座位後，拿到菜單的同時，又「順便」提醒說，為了讓休息時間延長，所以如果有想好要點什麼，這樣他們可以先開始準備。接著起飛前，再次笑盈盈地出現在座位前，詢問你要點什麼餐點了嗎？

其實搭過頭等艙與商務艙，我認為最大的不同就是時序。頭等艙的客人理論上，是自己可以決定自己喜歡的用餐時間與服務流程，畢竟客人至上。但這對空服員來說，就是一個大惡夢，因為每個人的時間都不一樣，在幾乎客滿的時候，就很考驗服務的功力。我是坐著欣賞這次全日空的頭等艙空服員如何處理這樣的情況，其實我並不覺得有被命令的感覺，但是你可以感受到，他們「期待」你照著某種流程去走的期盼。這樣到底算不算壓力，我想見仁見智，但或許做得太刻意，被眼尖的客人發現，還是有可以再改進的地方XD。然而若是第一次搭頭等艙的讀者朋友，我想大概不太容易察覺，而且可能還覺得空服員超親切，相當關心客人。

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客艙服務－第一餐

這是款使用「生酛法」釀酒的清酒，大七酒造也是少數還維持這樣製造酵母的釀酒廠。這款大吟釀喝起來很典雅，花香味輕柔且悠長。然而溫度回溫後的強勁米酒味，感覺是從少女變成了猛男，有點被嚇到！我覺得冰鎮的時候喝的話，還是要比較好的！

開胃小品──Amuse-gueule，全日空套餐的設計，其實混合了法式餐點與懷石料理設計的概念，所以日式餐點的第一道，並不是常見的八寸，而是法式餐點才有的Amuse-gueule。 由後方順時鐘依序是，肉桂棒、鱈魚泥抹醬麵包、甜菜根佐豆腐淋柑橘醬油、鰻魚柚子薑醋湯凍。全日空超愛放麵包棒，但是口感真的很差，吃起來非常硬，且咀嚼起來很乾，核果的香氣又超容易搶走酒的風味。鱈魚泥抹醬搭配鮭魚子，鮮味十足，而且麵包鬆軟，是當天表現可圈可點的一道小品。甜菜根也是西餐常見食材，可惜當天全日空使用的甜菜根土味太重，搭配的醬汁並沒有控制住土味，而偏甜的口感，搭配甜的甜菜根，味蕾負擔真的有點重。鰻魚高湯凍的表現其實還不錯，而且上面還有點綴金箔，只是湯凍的醬油味有點太濃，如果再清爽一些覺得會更好。

白蘆筍與鱈蟹、芹菜與小番茄佐芥末醬，這道是從洋食菜單加點來的，實在是因為白蘆筍跟鱈場蟹兩大食材同時出現，真的沒辦法不點啊！白蘆筍的清香有充分展現，冷凍鱈場蟹意外的口感，仍然保有蟹肉纖維的咬勁，最驚豔的是搭配番茄打碎的顆粒醬汁，口味饒富春意。後來才知道，原來搭乘全日空頭等艙要選洋食！搭乘全日空頭等艙要選洋食！搭乘全日空頭等艙要選洋食！（很重要說三遍）。

開胃菜（先付）是蝦子、海膽、加上日式湯葉做成類似肉凍的樣子，視覺上效果極佳。這個呈現是冷食。高湯凍本身味道鮮美，湯葉調味也極佳，但是重點的蝦子與海膽，都沒有鮮味跟甜味。下方是前菜，由左至右分別是鯖魚壽司、魚卵拌山椒味增醬、清酒蛤蠣湯凍、日式蛋捲與三色糰子。裡面表現最好的是清酒烹煮過的蛤蠣，酒香味很棒，但是我覺得高湯凍的概念，在同一盤出現兩次，有點不太用心啊（如果把開胃小品的鰻魚高湯凍再算進來，就是三次！）！其中最不知所味，就是那個魚卵，口感鬆散又有股腥味，是當天表現最差的一道菜。

▼▼餐點部分：開胃小食、前菜、主菜、湯品到底賣相如何？（按圖放大）▼▼

+ 5 + 4 + 3

這裡要特別提出來一下，到了溫菜一上桌，我個人真的對全日空頭等艙的日餐設計，感到非常失望，清酒生魚片之後，又接一道清酒料理（而且食材又很接近），這種沒有變化的風格，真的有點不尊重客人，假設那天的某些食材表現不佳，那不就是接連幾道菜，都會踩到雷了嗎？並且考量高空味蕾極度易疲勞的環境，理論上調味與食材變化要更豐富去彌補，這樣重複不斷的菜單設計，也是令人匪夷所思。

客艙服務－輕食

因為真的太累，所以睡醒起來，其實距離芝加哥就差不多約2小時。看了看菜單，對於套餐的種類與品項，覺得沒有很特別，所以就點了幾樣輕食類的小點，自己配成了一個套餐。

結論： 平心而論，這次全日空頭等艙的體驗感受並不是太好，對比最大對手——日本航空，這樣的表現方式其實算不上精緻。服務上我覺得細心，但是會被我與隊友同時感受到有在規劃客人的步伐，這件事情上一樣是細緻度不足。然而服務與餐食，是我認為之所以要設計頭等艙與商務艙最大不同點之所在，而這兩件事全日空都沒有做得很好，所以這次的體驗感受就不太佳。當然如果是第一次搭乘頭等艙，或是想要以點數累積兌換，輕鬆就能體驗頭等艙的方面出發，我還是認為全日空的頭等艙是值得推薦的。

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