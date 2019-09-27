【深圳好去處】趁十一國慶、重陽連假北上！食玩買一文收錄︳持更

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想趁假期來個輕旅行散心？鄰近北上深圳或者是個好選擇！（總算叫離開香港）小編為大家整理了一堆羅湖、福田周邊的購物、休閒、玩樂、文藝玩法攻略，連同主題美食、餐廳及住宿推介…一次過滿足晒N個願望，即Click入唔同Link睇！一篇在手——北上鬆一鬆，唔驚盲中中！

大聖酒場（小紅書截圖＠01製圖）

【2019年9月份】深圳食玩買Hea至新推介！

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遊樂景點：購物、休閒、玩樂、文藝…一次過滿足晒4個願望！

僑城坊．九方薈（深圳微時光授權使用＠01製圖）

購物篇：帶你尋找深圳至平、至Chill的shopping方式！

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白石龍音樂主題公園（深圳微時光授權使用＠01製圖）

休閒篇：野餐、打卡、寫生、一家大細親子遊…搵個地方Hea一日！體會公園城市美學

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XONE蹦床攀岩體適能運動中心（深圳微時光授權使用＠01製圖）

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深圳5間特色書店推介（01製圖）

文化篇：閱讀、繪畫、裝置藝術的勝地

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美食篇

深圳搵食貼士：理想同現實差幾遠？勿輕信小紅書網紅店！（小紅書截圖＠01製圖）

「相機食先」文化盛行，不少商家都愛以網紅宣傳作招徠。可惜理想很豐富，現實卻充滿骨感。避免期望落差，一定要Click以下呢篇搵食貼士：

【深圳試食】名大於實？Follow小紅書返大陸開餐　點知6間都有伏

深圳主題美食合集：

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深圳各類餐廳推介：

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【和服酒水派對．羅湖】着住和服歎豪華勁新鮮Sashimi　酒水放題包房唱K

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深圳住宿：

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