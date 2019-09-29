【深圳掃街】榴蓮x臭豆腐係咩玩法？隔住個mon都覺臭的魔鬼美食

深圳龍華新開了一家奇葩臭豆腐專賣店，連榴蓮臭豆腐、芝士臭豆腐都夠膽賣——沒有最臭，只有更臭！

只在這家店吃得到的臭豆腐

1. 榴蓮臭豆腐

連很多臭豆腐愛好者聽到都唔敢試的榴蓮臭豆腐，身為榴蓮控的小編來斗膽一試！(如果平時不怎麼吃臭豆腐的朋友，勸你不要做傻事，想清楚再挑戰吧！)

這家的臭豆腐會裹上一層麵包糠，這樣吃起來不會太過油膩，表皮也會變得脆脆的。加埋一大勺貓山王榴蓮肉，淋上秘製醬汁：入口冰涼的榴蓮肉和熱辣辣的臭豆腐，意外的搭調，作為榴蓮和臭豆腐的忠粉，臨走前我還打包了幾份…

2. 芝士臭豆腐

這款的頂部是芝士醬，芝士的香氣完全掩蓋了臭豆腐的臭味，一軟一酥，完全不違和，芝士醬很多，咬一啖，滿足感爆棚！

3. 灌湯臭豆腐

這一款是老長沙臭豆腐最原始的味道，啖啖爆汁！食的時候要小心，每個都是「炸彈」，一不小心就會濺倒。

4. 暴雪臭豆腐

比起前面的臭豆腐，這款的「破壞力」就顯得中規中矩，對於初次食臭豆腐的朋友，不妨嘗試這款。甜辣甜辣的，很開胃，如果不太能吃辣、而且更喜歡乾脆的口感，那請和這款「暴雪黑方」鎖死。

深圳只此一家

這裡的臭豆腐口味雖堪稱奇葩，但原味豆奶卻讓人驚艷，不太甜豆香卻超足，搭配油炸的臭豆腐來吃，清爽解滯。店內的阿姨做了6年臭豆腐，在深圳只有一家店，一直叫大家趁熱吃，凍了就不好吃了，真希望有天這家店能開進市區。

豆腐王朝（民治大潤髮店） 人均： 17元 營業時間： 10:30-22:30 地址：深圳龍華區民治大道民治大潤發5樓（地鐵5號線民治站D出口步行660m）

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