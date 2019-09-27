當環遊世界成為工作：年薪過百萬！內地旅遊網紅卻呻表面風光

環遊世界居然能年薪百萬？這不是夢，中國大陸旅遊博主「孫瘋人」三年來足跡踏遍五大洲、在世界各地50多個國家旅遊，並親自嘗試潛水、跳傘與高空彈跳等極限旅遊運動，成功讓旅遊變為一項年入百萬的事業！

旅遊當工作 讓人羨慕忌妒恨

本名孫昌建的「孫瘋人」，在微博上超200萬Fans，他的微博置頂文章介紹是「一個把自己交給世界的冒險者」。而他的微博篇篇有他旅行各地捎來的風景圖片。當大部分人周一到周五坐在Office返工，這些風景相就彷彿是工作甘苦裡的一片綠洲，網友因生活限制無法常常「到此一遊」，卻也能與這些旅遊博主心領神會去各地遨遊。

瀏覽他的微博Po文，總獲得不少羨慕又妒忌的網友留言：「真好，真想也來一場說走就走的旅行」，「高考後我也要來這裡放鬆一下」，「作為一個吃貨，看到這些美食照我真的口水都要流下來了」。

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背後藏商機 入行卻有大代價

不過表面睇落有得喪玩又能賺大錢的「筍工」，背後可要付出不少。「孫瘋人」近日接受內地傳媒採訪時就透露心聲，他在這兩三年間，學習了拍攝、剪輯與修圖等技能，也把早期收入投入到買設備。而當旅遊變成工作，也令他得了職業病，例如長期剪片導致視力模糊、不規律飲食飽受腸胃病痛等。

事實上，內地有很多像他一樣的旅遊博主，出名的像是「貓力molly」、「我的旅行小馬甲」、「北京小風子」等人，他們的微博充滿許多旅遊攻略、美照與影片，Fans則動輒兩百萬、五百萬，甚至逼近七百萬大關。可想而知，背後隱藏的商機有多龐大！

內地知名旅遊博主足跡遍天下！靚人靚景靚相超治癒▼

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在內地知名網路問答平台「知乎」上，就有網友問：「旅遊博主是如何掙錢的」，還會有「不知名旅遊博主」毛遂自薦自己的旅遊文章，殷殷期盼網友關注他的公眾號，盼能成名；或是有網民會發問「如何成為一名旅遊博主」，引起其他「不知名旅遊博主」現身說法，訴說經驗。

錢從何來？掀正反網友論戰

當然，看似光鮮亮麗、生活豐富的旅遊博主也曾在網上引發不少爭議。就拿內地窮遊女神「貓力molly」為例，曾經因為出版的書《貓力亂步》內的幾張圖片，涉及著作權與版稅問題，而在網上受到批評，事業因此大受衝擊、甚至引來千夫所指。此外，也有網民質疑這些博主後面是否有炒作的策劃團隊在運作，引發一正一反的論戰。

旅遊博主基本上已成為KOL，即意見領袖。要去哪裡玩，要使用甚麼產品，博主的意見愈形重要（微博＠我的旅行小馬甲）

支持者認為，旅遊博主令人感到很陽光、很開朗，很具有歡樂感染力，即使是運作，宣傳的也是正能量，喜歡看；也有人說，他們顏值高、身材不錯，旅遊的地方也美，只要不損害公眾利益就算營銷又怎樣？而持不同意見者則質疑博主旅遊的經費來源，去的地方「太屈機」，不像是「純分享」。

不過儘管惹議、有網民喜歡或不喜歡，這些旅遊博主們也是堅守崗位，努力散播歡樂，在無數內地網民心理上「種草」。

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