新加坡手信2019│FairPrice超市暢銷Top5　必買冬蔭魚皮娘惹蝦卷

新加坡的超市數目跟香港一樣多，如FairPrice超市貨物豐富、齊全，就連新加坡樟宜機場都有分店，最適合短途、行程緊密的朋友去買手信及掃平貨，如果怕選擇太多，其實店內有列出現時最暢銷的物品，《香港01》旅遊頻道記者去到當地FairPrice超市，找到最新的熱銷榜TOP 5食品！

【NO.5】娘惹蝦卷 SG$5.2（莊堅毅攝）

【NO.5】娘惹蝦卷

售價：SG$5.2（約HK$30）

蝦米捲（Nyonya）向來是新加坡熱門手信之一，各大品牌都有推出不同款式的娘惹蝦卷，而這款娘惹蝦卷手信禮盒，包裝印有新加圾的標誌魚尾獅，而且只售HK$30，絕對是抵買之選！

【NO.4】百勝廚調味醬 SG$7.15（莊堅毅攝）

【NO.4】百勝廚調味醬

售價：SG$7.15（約HK$41）



如果對新加圾美食，如肉骨茶、海南雞飯、叻沙等，意猶未盡想返香港自己煮，百勝廚一系列的即煮醬和預調料就絕對幫到大家！品牌推出的食品向來有保證，如叻沙拉麵更曾獲得全球十大即食麵排行榜第一位！登上第４位的醬料包有齊當地各款美食的口味，無論是自用或做手信都絕對適合！

【NO.3】Crusty's 冬蔭魚皮SG$6.8（莊堅毅攝）

【NO.3】Crusty's 冬蔭魚皮

售價：SG$6.8（約HK$39）

新加坡近年最為旅客所熟悉的手信就是鹹蛋魚皮，而Crusty's 是次憑冬蔭鹹蛋魚皮登上第3位，品牌亦有推出麻辣 、黑松露等特別口味的鹹蛋魚皮，同樣受歡迎，喜歡嘗鮮的朋友不要錯過！

【NO.2】Four Seasons Durians榴槤糖

售價：SG$6.5（約HK$37）

新加圾榴槤美食專門店Four Seasons Durians，以售賣各種榴蓮口味的美食聞名，最近店家更推出的「榴槤火鍋」，在網絡上掀起熱潮，其實店舖仍有其他美食，如榴槤Pancake、Pizza及雪糕等，在機場就有分店。如果想買榴槤手信，可以選購榴槤脆片、凍乾榴槤或榴槤糖，超級方便！

【NO.1】GLORY咖椰醬（莊堅毅攝）

【NO.1】GLORY咖椰醬

售價：SG$2.85（約HK$16）



要數新加坡的特式手信，非 KAYA 醬莫屬，而這兩款GLORY咖椰醬長年榮登超市熱暢榜TOP 1，由雞蛋和椰奶手工調製的吐司醬，材料簡單，但味道特別，絕對是娘惹風味的代表食品之一！而且只須HK$16，買來做手信一流！