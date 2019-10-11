【深圳美食】北上平拆當造爆膏黃油大閘蟹！清蒸醉蟹麻辣樣樣食勻

涼風有信，秋月無邊。秋天將至，小編已經安排好，一於趁當造北上拆大閘蟹！

爆黃爆膏警告 仲要小心食醉！

今次來到內地的拆蟹名店紅盔甲，第一樣要試的當然是清蒸大閘蟹。它們全是陽澄湖的大大大閘蟹，清一色「蟹乸」，隻隻足秤2.5兩！就算喺內地嘅街市好難買到咁大隻蟹乸，有都唔會咁抵食。隨手拎起一隻，都係肥到流油的爆膏蟹。當務之急，就係要將蟹黃的精華全部吮乾吮淨！連蟹腳的肉都飽滿爽甜，輕輕一擠就可以推出整條肉。有多食唔完的蟹黃，直接整返碗「禿黃油」撈飯亦得！

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這家的蟹，清蒸、酒醃、香鹵、爆炒，口味勁齊全，不過揸車嘅朋友就唔掂得呢味醉酒大閘蟹了。聞落花雕酒香十足，所以真係要準備食的話，就要Call定的士／Uber。被秘製酒料浸泡過的醉蟹，有1/3的蟹黃呈流質狀。一啖食落去，酒香直頂鼻腔、仲有纏繞齒間的甘甜。

醉蟹、蒸蟹未夠喉？愛好重口味的朋友一定要試「十三香大閘蟹」和「麻辣大閘蟹」，包保辣得過癮，手指吮唔停。十三香大閘蟹的顏色望落好Sharp，但實際上並唔算太辣，香料味偏重，屬於食起上來有回甘的那種。湯底的年糕，同湯汁係絕配！麻辣大閘蟹，嗜辣者聞到的話定會對準蟹身忍唔住大咬一啖。辣得來又唔會喧賓奪主，滿口的蟹黃，依然完全冇畀辣椒遮冚住鮮味。

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來份暖胃足料王烤魚

店內另外主打三種口味的烤魚，可以選不同的魚種：湄公魚、清江魚或江團。湄公魚肉質又軟又嫩，清江魚就比較瘦，屬於緊實的彈牙口感，江團則是「豐腴美人」。

毛血旺烤魚是食材最豐富的一道，有鴨血、黑毛肚、黃喉、萵苣、梅林午餐肉…都係內地常見的幾樣火鍋涮菜。青花椒味烤魚越煮越入味，辣度較輕微，唔會搶走魚肉本身的鮮味。青椒煮耐後變腍，充份吸收魚香。一舊魚肉、些少青椒，再澆上一滿勺湯汁撈飯，正！至於香辣味烤魚則適合「輕度受虐者」，一舊魚肉落肚，連嘴邊都即刻火辣辣！

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宵夜場要乜有乜

一邊食烤魚，一邊拆蟹，就係秋天的三五知己聚會。店內仲有小龍蝦、燒烤、各款小炒小食，總之宵夜場上應該有的都有。

這家的小炒的確有一手，小炒肥牛同招牌水晶粉都意外地令人印象深刻，加多一碗蓮藕湯，夠晒滿足。燒物可以即管合埋眼隨便叫，一樣惹味。第一次見燒的羊骨髓，勁香。仲有超多人嗌的「紅盔甲七彩冰粉」，基本每檯都會點。火鍋裡裝滿珍珠、芋圓、冰粉…灌多一壺奶茶，一煲夠七八個人飲。

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紅盔甲（白石洲店） 人均：約 150元 營業時間： 11:00-14:00、16:30至次日02:00 電話： 0755-86969652 地址：深圳市南山區沙河街道深南大道9039號博耐家居C-1002鋪

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