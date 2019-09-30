【出遊注意】颱風米娜料連襲台灣韓國日本　多班航機取消

繼10日前的颱風塔巴掠過日韓台，再有颱風吹襲三地。天文台預料，熱帶氣旋米娜將以颱風姿態向台灣以東海域移動，預料在今日（9月30日）至本周六（10月5日）期間迫近台灣、韓國及日本。在台灣旅遊的朋友要倍加注意，因為米娜預料今日或明日將最接近台灣東北內陸，當局已宣布多個縣市停工停課，並有多班飛台北的航班取消或延期。

據香港天文台預報，今日（9月30日）上午10時，米娜集結在台北之東南偏南約380公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約25公里，橫過台灣以東海域。

台灣中央氣象局表示，米娜今日早上10時至明日上午8時最接近台灣內陸，預料今日下午起，宜蘭、花蓮及北部地區的風雨將明顯增強。據當局的預測路徑圖顯示，米娜將會直襲北部地區，對宜蘭、花蓮、台東造成威脅，台灣多個縣市自昨日（9月29日）晚間宣布停工停課，包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、綠島及蘭嶼等。

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據香港天文台預測路線，米娜將在10月2日早上8時左右減弱成強烈熱帶風暴，集結在上海東部海面，並「轉彎」向南韓南部移動，預料至10月3日上午8時最接近當地。至10月4日上午8時，米娜將繼續減弱成熱帶風暴，並移向日本。

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