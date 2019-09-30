【2019東京聖誕】8大睇燈飾攻略　丸之內、六本木街道變銀河

日本的聖誕燈飾非常著名。每年冬季開始時，日本全國各地都會展開不同的聖誕燈飾活動，各大街頭都閃爍著夢幻的燈飾，非常浪漫。東京作為港人最常去的日本城市之一，設有不少知名的聖誕燈飾，例如丸之內、六本木、汐留等，從11月初開始就會陸續點燈。

【1】六本木之丘櫸木坂

位於六本木之丘的櫸木坂為每年東京最熱門的聖誕燈飾熱門地點之一，全場約400米的街道將以約70萬顆藍白燈飾點綴，形成兩排銀河，更可以同時拍到東京鐵塔。

六本木之丘櫸木坂 日期：2019年11月上旬 - 12月25日 亮燈時間：17:00 - 23:00 地點：東京都港区赤坂9-7-1 交通：都營大江戸線「六本木」站8號出口直達 / 東京地下鐵日比谷線「六本木」站走地下連接道

【2】丸之內仲通

已經有17年歷史的丸之內仲通聖誕燈飾，透過樹上約100萬顆香檳金色的LED燈飾裝飾兩排街道，一路延伸至東京車站丸之內廣場，長達約1.2公里，感覺非常夢幻唯美。

丸之內仲通 日期：2019年11月7日 - 2020年2月16日 亮燈時間：17:30 - 23:00（12月17:00 - 00:00） 地點：東京都「丸の内仲通り」、東京車站周邊 交通：東京地下鐵「東京」車站

【3】表參道Hills OMOTESANDO HILLS CHRISTMAS 2019

身為東京著名時尚地點的表參道，當中的代表性建築表參道Hills每年都會舉辦聖誕燈飾活動。2019年的聖誕燈飾將以「水的魔法」為主題，以40個特殊構造的金邊水箱圍著7米高的聖誕樹，水量將透過隨著音樂和燈光的變化而令聖誕樹時而朦朧時而清晰，展現了表參道的時尚。

表參道Hills OMOTESANDO HILLS CHRISTMAS 2019 日期：2019年11月13日 - 12月25日 亮燈時間：11:00 - 23:00 地點：東京都渋谷区神宮前4-12-10 交通：東京地下鐵千代田線、半蔵門線「表参道」站步行約2分鐘

【4】東京MIDTOWN日比谷 HIBIYA Magic Time Illumination

開幕兩年的新商場「東京MIDTOWN日比谷」，將延續去年的主題，以40萬顆LED燈泡打造12米高的大型聖誕樹Starlight Tree，配合高科技影像技術和聲光演出，同時還有漫天飛舞的泡泡，營造浪漫的節日氣氛。另外，商場外圍的樹木亦會繞上不同顏色的燈泡串，將隨著音樂的起伏變成藍色、粉紅色、金色等，象徵著不同的季節和節日。

東京MIDTOWN日比谷HIBIYA Magic Time Illumination 日期：2019年11月14日 - 2020年2月24日 亮燈時間：17:00 - 00:00 地點：東京都千代田区有楽町1丁目1番地2号 交通：東京地下鐵日比谷線、千代田線「日比谷」站A11出口直達

【5】汐留Caretta Illumination 2019

汐留是東京熱門聖誕燈飾地點之一，往年結合迪士尼動畫《超人特攻隊》、《冰雪奇緣》、《美女與野獸》等打造燈光匯演，大受歡迎。今年將以大熱電影《阿拉丁》為主題，呈現奇幻的聖誕夜，而燈光匯演的音樂將透過大眾投票決定，大熱歌曲《A Whole New World》及《Speechless》均為候補之一。

汐留Caretta Illumination 2019 日期：2019年11月14日 - 2020年2月14日（2020年1月1日- 2日休息） 亮燈時間：未定 地點：東京都港区東新橋1-8-2 カレッタ汐留地下2階 カレッタプラザ 交通：東京地下鐵「汐留」站下車即達

【6】東京巨蛋TOKYO DOME CITY WINTER LIGHTS GARDEN

今年聖誕，東京巨蛋將延續去年的和風主題，結合日本的風光，呈現一個和風的聖誕燈飾。現場將分為四個區域，包括以粉紅色燈泡打造的一顆6.5米高的櫻花樹，以及結合燈光變化的富士山造型燈飾。

東京巨蛋TOKYO DOME CITY WINTER LIGHTS GARDEN 日期：2019年11月13日- 2020年2月26日 亮燈時間：17:00 - 00:00 地點：東京都文京区後楽1-3-61 交通：JR中央、總武本線「水道橋」站出站即達

【7】東京中城 TOKYO MIDTOWN CHRISTMAS 2019

今年聖誕，東京中城將延續去年的Starlight Garden主題，利用約19萬顆LED燈泡和約100個燈光氣球，在約2,000平方米的芝生廣場打造一個大型的藍色夢幻聖誕燈飾場地。

東京中城 TOKYO MIDTOWN CHRISTMAS 2019 日期：2019年11月26日 - 12月25日 亮燈時間：17:00 – 23:00 地點：東京都港區赤坂 9-7-1 交通：都營大江戸線「六本木」站 8 號出口直達 / 東京地下鐵日比谷線「六本木」站地下通道直達

【8】西新宿Illumination museum 2019

「西新宿」車站一帶的大廈和酒店將聯手，以「i-land」大樓入口處著名LOVE字樣的藝術裝置為中心，於11月中至聖誕節當日在大樓之間設置各種燈飾和聖誕樹，營造溫馨的節日氣氛。