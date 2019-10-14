【卜卜遊　全新旅遊平台正式上線】

香港01 全新旅遊平台《卜卜遊》即日起（10月14日）正式上線，為你提供機票預訂服務！除左旅遊產品預訂服務之外，仲會為大家提供各國酒店介紹、旅遊資訊等等，當然亦會提供有機票優惠！

卜卜遊世界

【機票預訂服務】

卜卜遊現提供機票搜尋引擎及預訂平台，無需再重新導向其他第三方供應商的網站，您只需要完成機票搜索、選取航班和即時付款，便會即時收到行程確認，方便快捷。平台適用於預訂全球機票，讓你盡情探索最經濟實惠的自由行體驗！

卜卜遊亦將會開通酒店、旅行團、旅遊套票、車票、門票等等預訂服務，為你提供更完整的行程配套應有盡有，進一步成為更全面的線上旅遊平台！

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會員獨家盡享驚喜折扣優惠! 只需以手機號碼登入卜卜遊，即可享港幣$100*機票優惠券！會員帳戶中的「我的訂單」更有機票訂單追蹤功能，訂購紀錄、付款狀態一目了然，為旅程做足準備。

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*優惠受條款及細則約束。

【卜卜遊會員港幣$100機票優惠券條款及細則】

1. 此優惠券只適用於卜卜遊網站預訂機票。

2. 此優惠券有效日期為60天（由成功登入當日起開始計算）。

3. 每位會員及每個手機號碼只限使用一次。

4. 此優惠券不適用於繳付任何手續費，包括機票更改或取消所產生的手續費。

5. 此優惠券不可與其他優惠同時使用，亦不可兌換現金。

6. 卜卜遊保留任何更改及終止有關優惠條款及細則之權利，恕不另行通知。如有任何爭議，卜卜遊保留最終決定權。