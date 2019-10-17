陳綺貞都曾駐場！推介台北3大音樂Live聖地

音樂在台灣人的生活中，有畫龍點睛的角色，故當地有不少特色的文藝咖啡館或酒吧，設有樂隊演出的Live House，本文為大家推介台北3間各具特色的音樂live聖地，以下介紹的店舖曾孕育出不少樂團及音樂人，如陳綺貞、蘇打綠、自然卷、Tizzy Bac、張懸等，成為不少樂迷及年輕人的聚集地。

【1】女巫店 ─ 歌星搖籃

女巫店隱身於台大附近的住宅區，是全台歷史最悠久的Live House之一，更是不少台灣歌手的發迹地，孕育出不少樂團及音樂人，如陳綺貞、蘇打綠、張懸、楊乃文、盧廣仲、自然卷、Tizzy Bac等，是不少樂迷及年輕人的聚集地。店主想為女性消費者提供一個適合她們消磨的場所，打造出一間獨特的咖啡店。

一間專為女生而設的文藝咖啡館，女性只要脫下胸罩，就會送特調飲料「傷腎雙奶」一杯。（網上圖片）

店中貼上多張女性搖滾樂手的海報，而店內另一個獨特的景象，便是椅子上掛着五顏六色的女性胸圍，原來店主是鼓勵女性解開束縛，只要女生來到脫下胸罩，就會送特調飲料「傷腎雙奶」一杯。除此以外還有不少女性限定的活動，例如做十下掌上壓可以全單九折。雖然店內孕育出不少樂壇巨星，但店主毫無架子，客人仍然可以舒適地聽歌、吃飯或玩遊戲。

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【INFO】 女巫店 地址：台北市大安區新生南路三段56巷7號1樓 營業時間：11:00-24:00（星期一至三）、11:00-01:00（星期四至六）、11:00-24:00（星期日） 電話：02-23625494

【2】河岸留言 ─ 紅星表演場地

西門紅樓是西門町的地標，而在紅樓轉角的位置，有一棟紅磚建築「河岸留言」，是一處文藝、小清新的地方，這裏堪稱台灣的live show文化殿堂，場地雖小，卻為樂迷提供豐富互動的體驗，除了來自本地和香港的獨立樂團，即使是已經成名的一線音樂人，如王力宏、蔡依林等等，也會樂於來這裏舉辦演出， 是音樂愛好者的聚集地，喜歡音樂的朋友可以點杯飲品聽聽歌，是不錯的選擇。

【INFO】 河岸留言（西門紅樓展演館） 地址：台北市西寧南路 177 號 電話：02-2370-8805 詳情：https://www.riverside.com.tw/contact

【3】The wall ─ 國際知名

The wall是台北知名的live house之一，位於捷運公館站、福和橋下的地下室角落，全盛時期在台北、宜蘭、高雄皆有分店，目前僅剩公館店，場內佔地300平方公尺，容納人數約 500 人，主要提供給獨立樂團、搖滾樂團的表演場地。曾被《紐約雜誌》選為台北十大景點之一，亦被《紐約時報》、《Monocle》等國際媒體介紹，備受觀光客及當地人所喜愛。