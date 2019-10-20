阿根納造船廠浪漫點燈、歎豐富地道海產…基隆一日遊感受海島風情

秋高氣爽的十月天，趁住「潮藝術」在基隆遍地開花之際，小編整理出一日遊亮點規劃，懶得想行程和餐廳的你，就這樣安排一趟基隆文青之旅吧！

1.「潮藝術」正濱漁港、阿根納點燈

正濱漁港除了彩虹小屋之外，「潮藝術」一共在此區設置9件作品（還有一件隱藏版）。包含由03年廢棄的遠洋漁船改裝成的「海上美術館」，聚集《沉浮》、《月球太空計畫–太空艙》、《老軌、蟒蛇、隕石和θ波》三件作品，多數仍是原物件，少數為再造藝術品，是相當特別的「情境式」觀展體驗。

不只十三層遺址點燈，阿根納造船廠也於9月底點亮，白天有「晴天限定」的《虹》裝置藝術，等到夜幕低垂時，阿根納遺構也史無前例地亮起來！黃白相間的光源打在柱子連接內側等細節，如實呈現經歲月流逝帶來的斑駁痕跡。

值得一提的是，並非點燈就表示開放，民眾可於和平橋上近距離觀賞阿根納造船廠夜間樣貌，但請不要太靠近或進入遺構內，以免發生危險。

2019基隆潮藝術：流 展期：即日起至11月8日 地點：基隆文化中心廣場、正濱漁港、阿根納造船廠（阿根納造船廠期間每晚6點至10點點燈）

2. 海洋科技博物館

為響應秋冬補助，全台樂園、屏東海生館推出12歲以下兒童免費優惠外，基隆海科館也宣布12歲以下兒童免費入館，即日起到年底前可「不限次數」享主題館、兩棲爬蟲動物特展及海錯奇珍特展免費參觀，現省300元台幣，家長也有折價30至60元優惠。

《登陸。作戰-兩棲爬蟲動物特展》延長展出至11月17日，展出包含35種世界各地之珍稀兩棲與爬蟲類動物，彷彿看到「活的恐龍」，十分難得一見，兩特展好評不斷，想省錢的朋友不妨把握機會。

基隆海科館12歲以下兒童免費入館，即日起到年底前可「不限次數」享主題館、兩棲爬蟲動物特展及海錯奇珍特展免費參觀。（ETtoday授權使用）

基隆海科館 地址：基隆市中正區北寧路367號

3. 忘憂谷和65高地

位在八斗子海科館附近，忘憂谷和65高地是賞山海美景的熱點，沿住白色階梯往下走，眼前一座V型山谷襲來，翠綠的草皮、無邊無際的海洋如詩畫呈現，而6月才開放登島的基隆嶼正矗立海中，迎着秋風吹拂散步，有股魔力能將身心靈壓力全然釋放！

忘憂谷是賞山海美景的熱點，沿著白色階梯往下走，眼前一座V型山谷襲來，翠綠的草皮、無邊無際的海洋如詩畫呈現。（Instagram@rayraytsou）

4. 基隆創意美食

想在基隆度過異國風的午後，在正濱漁港旁的彩色屋中，其中一家Casa Picasso西班牙小酒館值得收進口袋名單，不會過度料理的鮮蝦、龍蝦意粉、法式烤雞、牛扒等歐式創意料理，三層樓不同裝潢風格，好像自己也身在藝術品中。尤其在一道道料理下肚後，心也跟着漂流到南歐了。

另外，藏身在基隆海科館5樓的「藻樂趣」，以基隆海鮮、海藻等食材入菜，餐點相當有特色。漁夫定食有小卷、白蝦、飛魚卵煎蛋、墨魚香腸等基隆在地漁獲，每一口都是滿滿海味，飯後再來一碗手工芋圓燕窩凍、藍藻果汁，為祭五臟廟劃下完美句點。

基隆市區的創意美食不少，一間「丸角@自轉咖啡」在三明治裡放進「甜不辣」，另一間「貓町咖啡」則在熱狗堡裡放入「炭烤吉古拉」，若不想在小攤子吃小吃，在caｆｅ裡的氣氛，肯定能撫慰疲累的心。

Casa Picasso西班牙小酒館 地址：基隆市中正區中正路527號 丸角@自轉生活咖啡館 地址：基隆市仁愛區孝二路28號 貓町咖啡 地址：基隆市仁愛區愛二路54巷12號 藻樂趣海藻創意美食 地址：基隆市中正區北寧路367號

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