闖深圳歡樂谷Halloween　戴AR眼鏡體驗十級驚嚇！盤點9大必玩場景

仲有半個月就到萬聖節。如果有去開深圳玩，一定知道每年萬聖節的深圳歡樂谷，等同香港的海洋公園，一定有新鮮和刺激的Halloween盛會。 而今年歡樂谷將會更刺激！聯合太平洋未來科技一同策劃的萬聖節狂歡節——深圳歡樂谷AR潮玩節，環球第1次使用沉浸式AR實感體驗來了！

深圳歡樂谷今次利用AR技術將虛擬內容與真實世界巧妙融合，一園兩玩。只要戴上AR眼鏡，借助光線、音效讓驚嚇與歡樂再升級，開啟虛實結合的AR魔幻世界新玩法！今次，小編先帶大家感受下AR眼鏡下的平行世界！

不要害怕，這就是AR眼鏡下虛擬世界裡的NPC，當你在園區內行走時，隨時可能會觸發詭怪，進入一場AR世界裡的奇幻大冒險。（深圳微時光授權使用）

一入園就看到巨大而且搶眼的AR眼鏡兌換處，只要掃Code就可以領取一副AR眼鏡。（註：AR眼鏡需另行收費）別睇小這副眼鏡，它是目前全球最輕的AR眼鏡，可以說是最尖端技術的產物，由中國研發。

戴上AR眼鏡後，拎一份地圖就能在園區內自由行走了。不過，刺激的事情也來了。可能行行下，就會突然有人拎斧頭劈你，或者突然間有殭屍撲埋嚟！

不過，這些都是AR眼鏡下虛擬世界裡的NPC，當你在園區內行走時，隨時可能會觸發鬼怪，進入一場AR世界裡的奇幻大冒險。鬼怪出現的地方不是隨機的，能觸發它們的地方分佈在七大AR主題區，每一個主題區都有其恐怖之處。

1. 進入七大AR主題區 偶遇400+隻虛擬鬼怪

七大AR主題區包括潮玩校園、西部世界、三界冒險山、山谷秘境、潮玩黑市、落日不吉街及魔域。一進入去，無數的虛擬NPC、加上園區裡的真人NPC，將化為無數惡靈對你發起「攻擊」。

潮玩校園模擬大家都熟悉的校園，西部世界則以21世紀美國西部小鎮礦區為背景。三界冒險山是很值得一去的地方，位於離園區比較遠的山上，而且人少感覺很荒蕪，想去的話要做好心理準備。夜晚去山谷秘境就真的會有種月黑風高的感覺，加上有點山村Feel的佈置和隱藏在暗處的姑娘，氣氛勁陰森。

潮玩黑市就是指這個市集上什麼都賣，這裡小編就不劇透了，反正一定是膽戰心驚的。在海盜主題的落日不吉街裡，到處都是「殘忍的海盜」，有了AR眼鏡的加持更讓人一時間難以分清虛擬和現實。魔域看起來就像一個城堡，小丑模樣的女巫在門口迎接，裡面到處充斥着詭異的色彩。

按圖睇潮玩校園、西部世界、三界冒險山等七大AR主題區有幾恐怖▼

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2. 必玩兩大AR空間：AR．孤兒院怪談、AR．新倩女幽魂

除了上面的7大主題園區以外，好戲在後頭！通過AR技術的運用的兩大AR潮玩空間——「AR．孤兒院怪談」、「AR．新倩女幽魂」才是主菜。

在冒險山上的AR新倩女幽魂主題區，還原經典電影倩女幽魂裡的場景，超逼真！不管是在AR眼鏡裡還是現實中，這裡暗藏各種機關，一定要時刻保持警惕，話唔定下一秒就…AR · 孤兒院怪談中的離奇事件疑與某個恐怖娃娃有關，你能揭開故事的謎底嗎？快去孤兒院探秘，勁刺激！

歡樂谷的Halloween園區足足有35萬平方米咁大！路上如果走累了，除低眼鏡仲可以跟真人NPC零距離互動。路上見到有唔少人都特登Cosplay成各式各樣的厲鬼，來個深入體驗。

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3. 其他AR體驗

在AR末日戰場裡，使用弓箭消滅虛擬世界裡的所有喪屍才能獲勝！（需另行收費）​而「真人＋AR」幻像潮音祭是大型的電音盛宴，集合國內外知名DJ、流行樂隊、動漫舞團High爆現場，戴上AR眼鏡，就好似自帶陰陽眼一樣，彷彿置身異世界互動大舞臺！

另外，由於AR眼鏡功能太強大，電量大概只能維持1小時左右，電池快用完的時候，會有自動提醒。所以園區裡到處都有AR互動娛樂站，如果眼鏡冇電，會有工作人員代為更換電池。

溫馨提示：AR眼鏡有專門的歸還處，就在離領取處不遠的地方。

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看完是不是覺得很刺激？這個萬聖節，要嗨就到深圳歡樂谷，來一場沉浸式的AR體驗。

今天，小編先帶大家感受下AR眼鏡下的平行世界！（深圳微時光授權使用）

歡樂谷AR體驗 活動日期：即日起至11月17日 地址：深圳市南山區僑城西街18號歡樂谷 地鐵：世界之窗站A出口

【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】