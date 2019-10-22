【韓國便利店】5大網民話題新品　必試番薯年糕、韓牛杯麵

韓國各大便利店經常推出新產品，很多時都會掀起搶購熱潮。最近，有不少新品成為了網友之間的話題，《香港01》旅遊頻道記者精選了其中5款最受歡迎的產品，即將到韓國旅行的朋友不妨試試，亦可以當作手信送給親朋好友。

【1】蜂蜜燒酒 —— 適合女生

韓國的燒酒味道嗆喉，酒精濃度接近15%，未必人人都能接受，就算是水果味燒酒，酒精濃度亦與原味燒酒差不多。

近日韓國便利店CU新推出了一款蜂蜜燒酒，酒精濃度只有9%，比普通燒酒較易入口，適合女生。不少網友表示，喝起來的確有蜂蜜的香甜味道，值得一試。

【2】微辣版辣雞麵 —— 辣度調低易入口

三養辣雞麵的辣度絕對不容小覷，連食得辣的記者都大呼投降，但獨特的醬料味道香辣過癮，令人不自覺一口接一口，實在讓人又愛又恨。

而日前，三養終於推出一款微辣版的辣雞麵，辣度比起普通款的辣雞麵減少了40%，即使不太能吃辣的朋友也能試試。

【3】番薯年糕 —— 番薯泥口感順滑

冬天是番薯當造的季節，韓國7-11最近新推出的這款番薯年糕，年糕表面灑上了紫薯粉，裏面則是番薯泥，許多網友都大讚番薯泥口感順滑，味道香甜，配上煙韌的年糕，為便利店必試的零食之一。

【4】番薯忌廉麵包 —— 麵包餡料比例恰到好處

除了番薯年糕，韓國7-11還推出了一款番薯忌廉麵包都大受網友歡迎。麵包的表面灑上一層紫薯粉，麵包餡料為奶油忌廉及番薯蓉。許多網友都表示麵包非常足料，麵包、忌廉和番薯蓉的比例都恰到好處，吃完一整個都不會太膩。

【5】韓牛杯麵 —— 味道惹味

這款杯麵以雪花牛肉作為包裝，設計十分趣緻，同時亦有袋裝款式。調味粉號稱由100%韓國牛肉製成，因此價錢比起一般即食麵稍貴。不少網友表示雖然牛肉味並非十分濃郁，但整體味道都不錯。