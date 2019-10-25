日本名古屋睇《MAMA》鄰近小巨蛋３間高質住宿推介　最平$181一晚

韓國大型音樂頒獎禮《MAMA》（《Mnet亞洲音樂大獎2019》）將於12月4日於日本名古屋巨蛋隆重舉行，各位韓迷又要準備撲飛追星了！本文將為大家推介鄰近小巨蛋3間高質住宿，最平一晚只須最平$181！性價比超高！

【1】抵住之選＠Rinia Hostel

Rinia Hostel 青年旅館位於名古屋大曾根駅，交通便利。（圖片來源：booking.com）

距離名古屋巨蛋場館只有1.6公里的「Rinia Hostel」，位於大曾根駅前，一出站就可以看到青年旅館的招牌，地點方便。旅館以平價、衛生吸引不少旅客入住，不少日本人到名古屋睇演唱會都會選擇此旅館。而入住過的客人都表示酒店地理位置便利、房間清潔乾淨，評價不錯！



而且「Rinia Hostel」的房價親民，並設有不同類型的房間，如家庭房、雙人房及多人房，房價約港幣200元一位，非常抵住！

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Rinia Hostel 地址：大曽根3丁目10番7號 房價：單人房$253/晚，最平1 個上下鋪床位$181元/晚 電話： +81 52-991-8700

【2】高質房@hotel androoms Nagoya Sakae

（圖片來源：Agoda）

Hotel androoms Nagoya Sakae距離名古屋巨蛋場館約4公里，距離久屋大通車站（Hisayaodori Station）約5分鐘的步行路程，位置在地下鐵名城線久屋大通站附近的靜巷。酒店在2018年6月才開幕，房間設計簡潔乾淨，更設有單車租借服務，最驚喜的是旅館的風呂浴場提供Dyson風筒供住客使用，不少網民都推介店內的早餐，房間內還有智能手機可免費撥打國際電話，《香港01》旅遊頻道記者在Agoda查看12月的房價，標準雙人房價只須$585，平均一位$293，性價比超高！

hotel androoms Nagoya Sakae 地址： Marunouchi 3 - chome Naka - ku 6 – 8 房價：雙人房價$585起/晚 電話： +81 52-959-3211

【3】TiffanyBlue超美房間 @大和皇家酒店D-CITY - 名古屋納屋橋

D－CITY在名古屋有兩間分店，位於名古屋的大和皇家酒店D-CITY - 名古屋納屋橋在2018年8月才開幕，據說酒店是以紐約為設計靈感，裝潢整體以白色、薄荷綠色做主調，房間色調夢幻，而且擺設精緻，令人感到非常舒適及充滿活力。記者在多個旅遊網查看酒店資料時，發現酒店的口碑不錯，在Agoda有8.9分，入住過的旅客都非常滿意房間清潔度、酒店位置等，而且酒店更有不少細心服務，如提供電動按摩儀器、大浴場、女性浴場設有Dyson風筒、高品質洗浴用品、免費打長途電話等等，如果想在《Mnet亞洲音樂大獎2019》期間入住，標準雙人房價只須$456，平均一位$228，性價比超高！

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