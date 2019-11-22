旅行背包點揀好？如何執拾最慳位？　旅遊達人分享背囊4大貼士

旅行背包會被稱為「背著走的行李箱」，是因為它的容量分分鐘媲美行李箱，而且方便背著四處移動。平時，我們不難發現不少外國旅客背著一大個背囊旅行，那就是較少港人熟悉的旅行背包。 《香港01》旅遊版記者訪問了曾兩度去歐洲背包旅行的旅遊達人Stella，問了她有關使用旅行背包的經驗，她最後更分享了兩大貼士給準備背包旅行的女生們。

旅遊達人Stella曾兩度帶著旅行背包遊歐洲，她特別為女生們分享了兩大貼士。（相片由受訪者提供）

【1】了解旅行背包基本結構

旅行背包等同「背著走的行李箱」，因此基本功能與行李箱無太大差異，只是少了拉著走的元素，換成背著走。做背包客，主要會背登山背包或者旅行背包旅行，而這兩款背包都發揮著不同作用。

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【2】選購旅行背包貼士

旅行背包有不同大小，小至20幾公升，大則40至80公升都有。大家可以根據目的地去選擇帶行李箱或旅行背包。雖然香港人都習慣帶行李箱旅行，但其實去歐美等地，方便移動的旅行背包是更好的選擇。以Stella的分享為例，她去歐洲的時候，發現當地舊城區主要是石地為主，拉行李箱會變得十分不便。因此，旅行背包變得十分重要 。

Stella表示，選擇旅行背包最主要適合自己為主，可以根據背包設計、自己體型、負重能力3點去選擇背包。

🎒🎒🎒 點擊圖片看旅遊Stella分享3大選背包貼士 🎒🎒🎒

【3】最慳位執行李方法

網上有不少短片教人慳位地執行李，都是大同小異地叫大家捲衣服，大家在網上就能找到不少教學短片。但其實除了這一點，Stella也提供了兩大執行李重點：衣服質地和善用行李分類袋。

Stella去旅行的話不會帶太多衣物，主要是快乾和輕薄為主。她分享自己曾經分別在夏天及秋冬去歐洲，但每次帶的行李都掌握在20公斤以下。6月至9月的夏天，只帶2-3件薄上衣、一條連身裙、一件薄外套、內衣3套；10月至12月的秋冬，只帶一件防風、防水的外套、一件薄羽絨、幾件保暖衛衣。想拍照時更好看，就會帶多幾頂冷帽和幾條頸巾，比較不佔空間又可有多種配搭。

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【4】特別送給女生們的貼士

雖然說旅行背包十分方便，但對要長期負重，女生們可能不太習慣，背起和放下沉重的旅行背包都可能有點難度。對此，Stella也有貼士。

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