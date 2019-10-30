2019下半年東京3大話題新商場　文青市集、展望台靚景、美食購物

日本東京為了迎接2020年的奧運盛事，各地都有不少發展項目，而在2019下半年東京亦有多家大型新商場開幕，是次《香港01》旅遊頻道記者將為大家推介東京3大話題新商場，無論是Shopping血拼或是觀光歎美食，都絕對適合！

【1】最強遊樂新地標 池袋Q plaza

開幕日期：2019年7月19日

位於池袋的「Q plaza」在2019年7月19日才正式開幕。（網上圗片）

位於池袋的「Q plaza」在2019年7月19日才正式開幕，商場樓高15層，是一所復合式娛樂場所，除了零售商店、食肆，更集結多個大型娛樂區，包括棒球擊球中心場、由知名的CAPCOM公司規劃的三樓遊戲空間，提供最新式的 VR 街機、夾公仔機等遊樂設施，商場內更有全國最大屏幕的 4DX 影院，極具視覺享受，無論是大人或小朋友都可以玩得盡興。

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「Q plaza」除了豐富的娛樂設施 ,場內亦有不少人氣食店進駐，如主打動漫主題的「CAPCOM CAFE」、小酒吧「BAR PANORAMA」等，想知有什麼美食，就要按下圖了！

👇👇👇 按圖看場內美食👇👇👇

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池袋Q Plaza 地址：東京都豊島区東池袋一丁目30番3号 交通方法：JR「池袋站」徒步4分鐘 網址：https://www.q-plaza.jp/ikebukuro/

【2】COREDO室町Terrace 文青必去

開幕日期：2019年9月27日

COREDO室町TERRACE在2019年9月27日才開幕。（網上圖片）

COREDO室町TERRACE地理位置方便，乘搭東京地鐵銀座線、半藏門線、JR總武快速線都可經由地下道直達，雖然商場只佔3層卻引入不少特色商店，包括首次登陸日本的台灣誠品生活，以及來自札幌的石屋製菓甜點店，開業不久便成為人氣熱點。

佔地3層的COREDO室町Terrace，論規模算不上是個超級商場，但裝潢具特色，糅合古今風韻的江戶設計，充滿魅力！商場共引進31間首次在日本百貨開店的品牌，當中超過一半都是食肆，除卻石屋製菓的咖啡茶座，還有不少具特色的文創店舖，絕對是文青朝聖之地！

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COREDO室町TERRACE 地址：東京都中央區日本橋室町 3-2-1 營業時間：店舖10:00-21:00；餐廳11:00-23:00 最近車站：銀座線、半藏門線「三越前站」 官網：https://mitsui-shopping-park.com/urban/coredo-muromachi/t/index.html

【3】SHIBUYA SCRAMBLE SQUARE 澀谷最高

開幕日期：2019年11月1日

(來源：SHIBUYA SCRAMBLE SQUARE官網)

由隈研吾建築都市設計事務所、SANAA事務所等聯合打造的「SHIBUYA SCRAMBLE SQUARE」，樓高230米，共47層，商場將會有不少新商店及食肆進駐，如首次登陸日本的西班牙料理José Luis、法國人氣甜品店MORI YOSHIDA、人氣烏冬店つるとんたん、曾獲米芝蓮五星大廚Thierry Max開設的麵包店等。

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作為大型商場，SHIBUYA SCRAMBLE SQUARE有超過200間店舖進駐，如BALENCIAGA、Kenzo、SAINT LAURENT、Givenchy、Tiffany & Co.；日本時裝雜貨品牌UNITED ARROWS、TOMORROWLAND、JOURNAL STANDARD等，更會開設「日本最美書店」蔦屋書店（連同星巴克咖啡）以及日本雜貨店東急hands。頂層的展望台可以俯瞰繁華的澀谷十字路口，還能360度遠眺富士山、晴空塔等知名景點，Shopping之餘更可以欣賞東京市的美景！

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