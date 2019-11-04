YouTube影片「不要去台灣」7句話頌讚台灣　網民：看完有一股感動

最近YouTube頻道「Tolt around the world」公布了名為《不要去台灣》（Don’t Go To Taiwan）的影片，標題極具挑釁性，影片列出 7 大不去台灣的理由，然而台灣網友都被最後一幕感動了，並大讚拍得真好！

Tolt around the world的「不要去台灣」（Don't Go To Taiwan）影片，已經累積約180萬人次觀看。（圖片來源：Youtube＠ Tolt around the world）

YouTube 頻道「Tolt around the world」在 10 月 27 日上傳了「不要去台灣」的影片，短短一星期，已吸引近180萬人次收看，雖然短片以「不要去」台灣作標題，列出 7 大「不推薦台灣旅遊」的理由，包括：「台灣文化並不多元」、「台灣沒有美食」等「痛批」台灣觀光。

片段一開頭就寫出「台灣只有高樓與工廠」，但畫面卻是台灣森林、雲海等畫面；在提及「台灣寺廟相當枯燥乏味」時，畫面卻顯示出高雄的龍虎塔，以及廟宇內精細的雕刻等。至於在「台灣沒有美食」時，畫面上就出現小籠包、海鮮、排骨酥等，其他「理由」也都被畫面「自己打臉」。

👇👇👇按圖看7 大「不推薦台灣旅遊」的理由👇👇👇

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雖然影片標題具挑釁性，但這些「反話」標題後都搭配許多台灣美景、美食！

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片尾的彩蛋雖然再次勸告「不要去台灣」，但卻寫上「你會迷上台灣！」的字句，再配合絕美的夕陽，令許多網民感到震撼，大讚「拍得太好了！」

（圖片來源：Youtube＠ Tolt around the world）

👇👇👇按圖看「不要去台灣」影片👇👇👇