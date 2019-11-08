台灣手信｜YouTuber古娃娃6大伴手禮推介　不只蛋捲必買芋頭蛋糕

說起台灣手信，你會想起鳳梨酥還是太陽餅？近年港人遊台興送蛋捲，當中包括港人熟知的海邊走走！坐擁90萬粉絲的台灣人氣美食YouTuber古娃娃，推介了6家當地人最愛的伴手禮，其中4家都是蛋捲！最近誠品生活亦開設「台味好禮」期間限定店，搜羅了全台灣的特色伴手禮！

台灣人氣美食YouTuber古娃娃的頻道有超過90萬粉絲追踪。（古娃娃WawaKu 截圖）

【1】主打8字結造型蛋捲@六月初一 八結蛋捲

八結蛋捲最特別的是8字形的造型，共有原味、芝麻、咖啡、海苔、巧克力五種口味，網民喜歡蛋捲的8字形增加層次感，口感酥脆但不油膩。蛋捲本身較甜，不過古娃娃就嫌巧克力味蛋捲巧克力味不夠香濃。芝麻味就帶濃濃的芝麻香，咖啡味就有香濃的咖啡香，最適合配上一杯熱咖啡一起吃！喜歡鹹食的人士亦可以嘗試海苔味，不用擔心太鹹。

😚😚😚點擊下圖看看六月初一的八結蛋捲😚😚😚

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【2】港人遊台必買手信@海邊走走

海邊走走手工蛋捲是近年港人遊台的必買手信，蛋捲充滿蛋香，共有花生、黑巧克力、肉鬆、芝麻、海苔、鐵觀音茶等口味。若將蛋捲放進微波爐15秒，可以吃到爆漿蛋捲！記者同事特別推介花生和肉鬆口味，花生蛋捲有香濃的花生醬，但不會太甜。不過吃太多會有點膩，可以配搭一杯熱茶解膩。喜歡鹹食的人可以嘗試肉鬆口味，記者同事就指肉鬆不算太鹹，反而有點甜味，蛋捲外皮口感扎實，吃完非常有飽足感！黑巧克力味蛋捲比較大件，香濃巧克力味帶點苦澀，適合不喜歡吃太甜的人！

😋😋😋點擊下圖看看海邊走走的蛋捲😋😋😋

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【3】文青風蛋捲@青鳥旅行

青鳥旅行的蛋捲有肉鬆、海苔肉鬆、花生粒粒、芝麻沙沙、榛果黑巧克力、莓果巧克力等口味。不少網民推介鹹香的肉鬆口味，蛋捲紮實，內餡豐富，吃起來會有飽足感！芝麻沙沙芝麻味香濃，整體偏甜，可以加熱吃！不過蛋捲皮加熱後會變軟，若果喜歡吃紮實的蛋捲皮就不用加熱吃，想古娃娃就不太喜歡將蛋捲加熱吃！加熱榛果黑巧克力就是黑巧克力脆皮上撒上榛果碎，黑巧克力微苦但加上蛋香就不會太苦！

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﻿🤩🤩🤩點擊下圖看看青鳥旅行的蛋捲🤩🤩🤩

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【4】蛋捲界的LV@鬍子國王

鬍子國王的蛋捲是短身的手工蛋捲，一口就可以把蛋捲吃掉！蛋捲有奶油、黑麥口味﻿，奶油味選用法國手工AOP認證奶油，奶味香濃，帶有淡淡的榛果香氣﻿。黑麥味使用法國石臼黑麥麵粉﻿，聞起來淡淡的麥香味、口感非常酥脆，蛋捲本身頗為紮實，吃起來不膩口，感覺較健康。

😍😍😍點擊下圖看看鬍子國王的蛋捲😍😍😍

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【5】超厚奶油餅乾@but.

but.主打的是奶油餅乾，有濃厚奶油、巧克力夾心、生乳酪蜂蜜海鹽等口味。奶油餅乾本身非常厚身，比較大件，甜度較高，整體綿密鬆軟。古娃娃就指生乳酪蜂蜜海鹽味口感比較多層次，因為加入海鹽調節了蜂蜜的甜味，所以不會太甜，大約7分甜。but.亦有於台北松山區開設文青風格的咖啡店，提供6種奶油甜點和咖啡，亦可以定制嫁喜餅！

😝😝😝 點擊下圖看看】but.的奶油餅乾 😝😝😝

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【6】高雄必買芋頭蛋糕@不二緻果（高雄不二家）

來自高雄的不二緻果，主打的是真芋頭蛋糕和曜石芋蛋糕。芋頭蛋糕入口綿密，內餡的芋泥與芋頭塊非常豐富，帶有天然香甜味，軟綿得來又有口感紮實，吃下去非常飽足。蛋糕的忌廉奶味較重，整體較甜，但不會蓋過芋頭的香味。曜石芋蛋糕有巧克力的香濃，但不會苦或是太甜，襯托出芋頭跟芋泥鮮奶油的味道。

😎😎😎點擊下圖看看不二緻果的芋頭蛋糕😎😎😎

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除了以上的台灣人氣伴手禮外，誠品生活文創平台expo最近在台北101 B1，開設「台味好禮」期間限定店，限定店集合了全台灣有名的伴手禮，包括北台灣淡水特色美食「海邊走走」、台南「起士公爵100%頂級乳酪製成」的乳酪蛋糕、台東「青澤伴手禮」手工琪瑪酥，以及花蓮手作巧克力店「CHOCOCHOCO」70%純黑巧克力等！

限定店於11/6-11/30更推出飄香限定「職人快閃廚房」，邀請饒河夜市富盛名的「金軒手作蛋捲」現場製作手作蛋捲，又將邀請HARITTS甜甜圈、小農文創×無思農莊的在地桃酒、民雄金桔等職人限定快閃，帶來台灣在地好味道。

👇👇👇點擊下圖看看「台味好禮」期間限定店售賣的東西👇👇👇

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