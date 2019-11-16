日本便利店│11月零食推介　8款人氣話題新品　買角落生物和菓子

【定期更新】去日本旅遊一定會去便利店逛逛，搜羅一下日本的特色小食及零食，是次為大家推介日本最新推出的8款話題新品，遊日時不妨去試！

日本便利店11月新品速遞

日本便利店今個月推出多款話題商品，如森永的熱香餅銅鑼燒、全新品種「紅寶石朱古力（Ruby Chocolate）」，甫推出已經吸引大批日本網友嘗鮮，極具話題性！

按圖睇「日本便利店11月新品」有咩食！

【1】7-11 ｜粒粒朱古力忌廉班戟卷 售價：138日圓

日本7-11是次新推的朱古力班戟卷外層以濃郁的朱古力味班戟皮包裹着香濃的朱古力忌廉，而且忌廉分量十足，咬下去時可嘗到滿滿的忌廉，同時更有粒粒朱古力碎，口感豐富。

【2】FamilyMart｜森永熱香餅銅鑼燒 售價：185日圓

森永出品的熱香餅粉出名高質，是次更將香甜的Pancake與雪糕結合，推出全新口味的熱香餅銅鑼燒，甜品外層鬆軟，中間的雲尼拿雪糕帶有楓糖醬，口感特別。

【3】7-11 ｜限定紅寶石朱古力 售價：46日圓

日本7-Eleven推出人氣話題小吃紅寶石朱古力（Ruby Chocolate），只須46日圓 ，即港幣$3.5便可嘗到全球第四種朱古力的味道，買來做手信都絕不失禮！

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