【卜卜遊 當地遊正式上線】限時優惠減$100*

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卜卜遊除了提供特惠機票預訂服務外，「當地遊」也正式上線了，精選一天遊套票為您安排好交通、行程規劃，貼心又放心。於11月28日至12月11日期間，進行限時當地遊產品優惠，每張訂單總額滿港幣$800即減$100*！優惠名額只限50個，先訂先得，額滿即止，立即緊貼以下的優惠碼領取攻略，快人一步盡享至抵優惠！

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卜卜遊現提供當地遊預訂服務，精選多個人氣旅遊熱點，為您貼心準備一日遊的行程規劃、交通路線，只需立即預訂，即可輕鬆出發，環遊世界玩盡必遊景點就是這麼輕易，一起探索最經濟實惠的自由行體驗吧！

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3. 選擇合適的行程

4. 填寫個人資料

5. 付款前輸入優惠碼 (如適用)

於11月28日至12月11日期間，只要每張當地遊產品訂單總額滿港幣$800即減$100*！優惠名額只限50個，記得於付款前輸入優惠碼「DTOUR100」確認，以完成交易為準，先訂先得，額滿即止，立即上卜卜遊獲取更多旅遊資訊！

*優惠受條款及細則約束。

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【卜卜遊$100當地遊產品優惠碼條款及細則】

- 優惠只限香港01會員尊享，請以手機號碼先登記成為會員，並登入進行預訂。

- 推廣期由2019年11月28日至12月11日 (香港時間)。

- 優惠只適用於卜卜遊網站 (bookbook.travel) 預訂當地遊產品。

- 優惠適用於每張訂單總額滿港幣$800。

- 當地遊預訂必須於2019年12月3日至2020年4月30日期間出發。

- 優惠名額50個，以完成交易為準，先訂先得，額滿即止。

- 優惠碼必須於付款前輸入確認及完成交易，方可享有優惠。已確認之訂單不接受後 補優惠碼。

- 任何更改、退款或取消預訂，優惠碼將會作廢。

- 優惠碼不適用於繳付任何手續費，包括更改或取消所產生的手續費。

- 優惠不可與其他優惠同時使用，亦不可兌換現金。

- 香港01旅遊有限公司 (卜卜遊) 保留任何更改及終止有關優惠條款及細則之權利，恕不另行通知。如有任何爭議，香港01旅遊有限公司 (卜卜遊) 保留最終決定權。

- 優惠受其他條款及細則約束，詳情請參閱

https://bookbook.travel/other/policy。

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