【日本旅遊】日光並木道、蓬莱橋　八個登上世界紀錄的日本景點

編按：日本一個中午檔節目從1976年啟播至今，這個日本人習以為常的電視節目居然刷新了兩個健力士世界紀錄。其實除了這個節目，日本有各種千奇百趣的地方刷新了健力士世界紀錄呢！

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與更多作者一同討論喜愛話題。】

當年在電視上收看《真情》時，每晚一聽到「笑聲笑聲滿載溫馨……」便知道不經不覺又到了晚上十時了，這個準確的「鬧鐘」最後陪伴觀眾長達4年時間，本來還以為電視節目來說《真情》應該算是長壽吧？

誰知由1976年2月2日啟播的日本清談節目《徹子の部屋》，竟然直至現在仍然在星期一至五中午和觀眾見面，在播出一萬集時更登上了「由同一主持人主持且播出集數最多的電視節目」的健力士世界紀錄。

日本清談節目《徹子の部屋》在1976年2月2日啟播，到現在仍在播放，主持人黑柳徹子亦是40年不變。（《徹子の部屋》截圖）

除了播出集數成為世界之冠外，節目內的擺設竟然也一同登上健力士，原來節目每集都會擺放一個特別為嘉賓設計的插花作品，因此在第一萬集播出時也迎來了第一萬個插花作品，令人更驚訝的是，全部作品都是出自同一位老師──石橋恵三子！

除了《徹子の部屋》，日本各地都有千奇百趣的健力士世界紀錄，不論你想像到還是想像不到…

1、櫻島 — 世界最重的白蘿蔔

櫻島是一座仍然維持高活躍度的活火山島，上面標誌性的火山海拔高達1117公尺，歷史上曾有多次的爆發紀錄，爆發後地形出現巨變、罕有地和半島連接起來。

島上居住約有4500人，是世界少見的人與火山共居島嶼，裏面的櫻島熔岩海濱公園內可以體驗舒適的足浴，全長100公尺的足浴非常有趣，是島上一大代表性風景。

由於具有活火山，特有的土壤使這裏的農作物非常多元化，曾登上健力士世界紀錄、世界最重的白蘿蔔便是出自於此。

另一個特色景點便是「黑神埋没鳥居」，是日本唯一一個被火山灰掩埋的鳥居，而觀望火山的最佳位置是位於海拔373米的「湯之平」瞭望台，若對火山有興趣的朋友可到遊客中心了解更多。

櫻島是一座活火山島，特有的土壤使這裏的農作物非常多元化，世界最重的白蘿蔔便是出自於此。（VCG）

2、牛久大佛 — 世界最大青銅像

高達120m的牛久大佛榮登上健力士世界記錄的「世界最大青銅像」，同時也是世界第三高佛像，足足是美國自由神像的3倍。

大佛於1985年花費了10年時間建造，慈祥的模樣成為了茨城的守護者，訪客於大佛體內可以感受佛教的世界觀，在「光的世界」和「蓮華像世界」可以了解更多佛教，亦在大佛胸部位置建有展望台，十分特別，旁邊可以欣賞到虞美人、大波斯菊的繽紛花朵，更餵養了可愛的松鼠和兔子，另一邊廂卻是一個日式庭園風情的「淨土庭園」。

高達120m的牛久大佛榮登上健力士世界記錄的「世界最大青銅像」。（naturepost／Pixabay）

3、東京晴空塔 — 最高的自立式電波塔

建於2008年的晴空塔是一座高634公尺的電波塔，由建築師高木浩志和小西厚夫共同合作設計，取代了東京鐵塔成為了日本最高的電波塔，並於2011年成為世界上最高的自立式電波塔。

當初建造是為了解決電波傳輸障礙，現在則成了東京的新地標，建造時曾發生一個小插曲，原本塔的建造高度為610公尺，但因為「634」的日文發音跟「武藏」相似而改做了634公尺，「武藏」是以前東京地域一帶所屬地域的名字。

東京晴空塔在建築上也是一大建築突破，晴空塔的外型又高又窄，對於高空風速和地震的威脅是一大挑戰和難題，因此晴空塔的成功對往後世界的高空建築有很大影響，細心留意還會發現塔是由底部的三角形逐漸變為高空看到的圓柱形，把日本重視的線條美表露無違。

晴空塔頂部設立了寬闊的展望台，可一覽整個東京市內壯麗景色，訪客更可在玻璃步道上全方位感受高空的快感，附近還設立了購物中心「東京晴空塔城」，還有其他設施包括水族館和天文館。

東京晴空塔取代了東京鐵塔成為了日本最高的電波塔，並於2011年成為世界上最高的自立式電波塔。（VCG）

【↓↓↓↓↓點圖看更多世界紀錄的日本景點！↓↓↓↓↓】

+ 8 + 7 + 6

內容提供：是日日本

作者Instagram：japlanhk

作者Twitter：@Japlanhk

作者個人網站：https://medium.com/是日日本

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「一個日本人習以為常的電視節目，竟然刷出了兩個健力士世界紀錄」​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）