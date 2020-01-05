【美國自駕遊】西岸到中部　橫越優勝美地、羚羊谷與馬蹄灣的8天

美國幅員遼闊，橫跨四個時區。若喜歡追求大自然的旅人，從洛杉磯或三藩市出發一路往東走，一路上會經過不少景緻壯麗的國家公園，是一條相當推薦的路線，不想跟團時間受限，不妨選擇自駕悠遊！雖然累一點，但能更自由規劃想去的地方。

首先，如要在美國自駕，需要的就是「國際車牌」。到美國時，記得香港車牌和國際車牌都要帶在身上。

美國常見的租車公司包括Hertz、Budget、AVIS等，大部分都有甲地租、乙地還的服務，只不過要再另外加錢，像這次小編與家人共四位出遊，租到2018年的Nissan Sentra，後車廂很大夠放三個大行李、兩個小行李。另外，GPS定位要另外加價，但美國用Google Map蠻精準的，7天自駕中只有2-3次帶錯路。切記！要在有網路時先下載好離線地圖，即使到了沒訊號的地方也能導航，順利到達目的地。

雖然美國租車保險項目繁雜也昂貴，租金基本上已含責任險、碰撞險、竊盜險等，依照車行而異，但櫃檯人員會建議再加保一個類似「道路安全險」，若長途行駛車子拋錨則會有人員前來解救，但需多付約港幣$1500-$1800元。至於個人意外險或旅遊平安險就可另外加保，建議自行斟酌。另外，美國地廣人稀，加油站幾乎都無服務人員，要學會自己幫愛車加油。

終於到了路線安排的重頭戲，主要因為這次美國行是爸爸的主意，熱愛大自然的他最想去優勝美地國家公園（Yosemite National Park）（不知哪來的憧憬？）但若只去舊金山和優勝美地似乎有點空虛，於是我和妹妹將想去的「羚羊谷、馬蹄灣」也一併排進來，想當然爾，鬼斧神工的大峽谷也不容錯過，再加上拉斯維加斯、三藩市等必去城市，在美國8日的行程就變得超充實了。

上羚羊谷最著名的就是「魔幻光束」，通常中午最有機會看見，可惜太晚報名只剩下下午團。（ETtoday授權使用）

要怎麼排路線也是一件相當傷腦筋的事情，因為不管怎麼排「開車都很累」。幸好我們有三位算是（？）會開車，可以換手輪流開，平均一天我們抓開車時間4小時內，最長不超過6小時。從三藩市出發，隔天到優勝美地、國王峽谷、拉斯維加斯Outlets、佩吉羚羊谷、馬蹄灣、大峽谷西緣和南緣、胡佛水壩、拉斯維加斯再搭機回三藩市出。原以為會刪掉行程，但反而臨時加了其他行程，只不過行軍式的趕行程真的蠻累，如果時間再長一點，多停留一晚會更合適。

馬蹄灣很美，但沒有圍欄也很危險。（ETtoday授權使用）

「累」似乎不影響對美景的嚮往，也不會後悔做出這個決定。因為一路上的風景是在香港不曾看過的，從進入佩吉市（Pages）時，像是進入外星人的基地。離開大峽谷時，道路一邊是月亮、一邊是太陽，天空切分成一邊紫粉色、一邊金黃色，難得的美景成就旅行中永不抹滅的回憶。

從西岸到中部，一路上從森林、湖泊、峽谷到奇岩怪石、沙漠，彷彿歷經一場大自然奇蹟的冒險之旅，也難怪馳騁在美洲大陸是不少人畢生夢想。若你也想成為電影中的角色，趁年輕時趕緊來趟自駕遊吧！

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