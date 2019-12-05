森美旅行團3｜東京商場3大推介　歎高質創意拉麵　行9層男士百貨

無綫電視（TVB）旅遊電視節目《森美旅行團3》播出第8集，藝人森美、吳若希、丁子朗、麥美恩繼續帶大家歎盡東京美食。這次4位主持走訪創意拉麵店，又去到美食廣場歎盡海鮮丼及國產牛三文治。最後4人更去到專為男士而設的百貨公司，讓男士們購物有多個選擇。

（文中提及的食物款式、價格，以《森美旅行團3》資料為準；價錢皆以港元為單位。）

【1】新宿Mylord：新式創意拉麵店 Mensho San Francisco

誰說吃拉麵一定要去古色古香的傳統拉麵店？今集《森美旅行團3》率先就去到位於新宿Mylord百貨公司中，有著文青Cafe裝潢的拉麵店，品嘗新派創意拉麵，重點大多拉麵的定價都是1000日元以下（約71港元），有特色又抵食。

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Mensho San Francisco 地址：新宿區西新宿1-1-3新宿Mylord 7F 營業時間：11:00-23:00 網址：http://menya-shono.com/

【2】錦糸町PARCO：墨田區名牌Food Hall

不要少看美食廣場的食店，因為日本美食廣場中真的有不少大有來頭、性價比高的食店。錦系町Parco內的墨田區名牌Food Hall就集齊了當區所有名店，而且不用大排長龍。今集就介紹了其中兩間，包括二代目野口鮮魚店和Vector Beerベクタービア。

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二代目 野口鮮魚店 地址：東京都墨田區琴橋4-27-14錦糸町PARCO店1F 營業時間：11:00-22:00 Vector Beer ベクタービア 地址：東京都墨田區琴橋4-27-14錦糸町PARCO店1F 營業時間：11:00-23:00 網址：https://lifeart-navi.com/rest/vectorbeer-kinshicho-parco/

【3】阪急 HANKYU MEN'S TOKYO：專為男士而設的購物商場

購物是女性專利？那就錯了！在東京樂町車站銀座口步行約1分鐘，就有一個專為男士而設的購物商場，9層高商場中集齊250多個品牌，由衣飾、模型、音響器材、到化妝服務等都一應俱全。雖然商場走中高檔價位的路線，但當中有不少CP值高的東西值得大家去發掘。

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