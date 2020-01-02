【走佬去泰國】曼谷篇

早前在有關的文章中提到泰國可能是大家護照上第一個蓋章的國家，從小時候去的夢幻樂園到現在各大夜市，大型商場都是快閃首選。雖然說當地語言以泰語為主，隨著外來旅客不斷增加，基本上當地人都可以英語,甚至華語溝通。另外泰國除了泰菜外, 亦有水準不俗的日本菜及中菜，因為畢竟早期移居泰國，相當一部分來自潮汕地區的華橋及目前已有成熟的日本人區。當地消費相對亦較便宜，解決一餐只需約50銖(折合約15元港幣)，同時泰國有微笑之國的稱號亦是福地，沒有火山，沒有災害。曼谷，芭堤雅更是不夜城，不愁吃喝玩樂。

筆者在對比了日本、韓國、台灣、大灣區後認為適合旅遊的城市不一定適合移居。所以最後的選擇還是泰國！而且在2023年還有望開通曼谷至芭堤雅高鐵，僅需45分鐘。如果你和我一樣，喜愛這個微笑之國，有計畫移居到這裡，可以參考以下兩個心水推介 !

【HYDE SUKHUMVIT 11】

| HYDE SUKHUMVIT 11 位於中心地區BTS Nana 站旁，站步行約5分鐘便可到達。

| 由著名上市發展商 GRAND ASSET HOTELS & PROPERTY 開發，其他項目包括曼谷蘇坤蔚凱悅酒店 及 皇家蘭花喜來登大酒店 等

| 戶型設有套房至別墅級別

【樓盤特色】

| 位於市中心地段，毗鄰 BTS Nana 站

| 鄰近國際學校

| 附近設有24小時餐廳及超市

| 星級設施 ( 健身室 / 泳池 / 影音室 / 圖書館 / 模擬高爾夫球室 )

【一房實拍圖】

【其他戶型實拍圖】

【室內環境實拍圖】

【THE NEST CHULA-SAMYAN】

| THE NEST CHULA-SAMYAN 位於中心地區 MRT Sam Yan 站旁，站步行約8分鐘便可到達。

| 由泰國著名發展商 THE NEST 開發，同系列包括 THE NEST 22 / 64 / 71 等

| 主打精品低密度戶型

【樓盤特色】

| 位於市中心地段，毗鄰大型24小時商場 Sam Yan Mitrtown

| 鄰近泰國著名學府-朱拉隆功大學

| 只8層高屬於市區中精品低密度戶型

| 星級設施 ( 健身室 / 泳池 / 空中花園 )

【環境效果圖】

今次先介紹兩個心水選擇給大家，主要因為交通便利同時附近設有24小時商店及餐廳又鄰近著名學府。對有意欲移居泰國的家庭是一個不錯的項目，如果大家看完照片後有興趣到現場參觀，可以聯繫我們預約時間，然後於指定時間地點集合，將會有專業華語講解員為大家詳細介紹。下次再和大家分享芭堤雅精選項目！

Whatsapp預約 : 9587 8558

【出發日期】

天天出發 ( 出發前5天截止 )

【集合時間】

10:00 BTS Station Nana 或 10:00 MRT Station Sam Yan

【特別贈送】

Let's Relax 禮卷 ( 價值 500泰元 )

【備註及注意事項】 | 參觀服務由CAPITAL ONE HONG KONG 安排，卜卜遊只提供預訂及查詢服務並不參與任何銷售過程 | 參觀服務為免費，行程中如產生額外費用將用參加者自行承擔| 每位成人參加者完成行程後均會獲贈Let's Relax 禮券( 價值 500泰元 ) , 由Capital One HK 提供| 因服務由Let's Relax 提供，使用條款及細則以Let's Relax 為準 | 為公平保障所有參加者權益，參加者有責任準時抵達集合地點，逾時不候，工作人員並無通知或等候的責任| 以上時間為大概預算時間，實施情況需依當天交通及天氣而定。 | 若行程受到惡劣天氣等不可抗力之因素需要取消，將會出發前一個工作天下午6點前通知 | 如集合時間未有變動，旅客只需按照行程上的原定時間準時抵達集合地點即可，出發前會由專人作個別聯繫 ;但如集合時間有更改，工作人員會於出發前一到兩天以Whatsapp / Line / Wechat等方式聯絡客人，請務必注意信息並回覆 | 如於行程中發生任何突發事件，本公司會盡最大努力協助，如因不可預計的因素造成受傷或傷亡，本公司不會負上任何責任，敬請留意 | 此產品由第三方供應商所提供，最終決定權一律由當地供應商安排 參觀服務由CAPITAL ONE HONG KONG 提供

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