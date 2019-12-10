台灣便利店12月新品推介　12款7-11全家必買零食　必試珍煮丹甜筒

【定期更新】台灣旅行其中一個必備行程，便是到便利店尋寶，無論是7-11或是全家都會定期推出限定商品及零食，為你推介12月新品，包括：全聯的「We Sweet紅寶石朱古力系列」、7-ELEVEN與珍煮丹聯乘的甜品、全家與李錦記聯名開發的「麻婆蒸蛋」，絕對充滿話題性！即刻Bookmark，加入台灣便利店的掃貨行程！

台灣便利店12月新品速遞

台灣的便利店內有好多新奇有趣的零食新品，款式豐富程度直逼日本便利店，今個月更推出不少極具冬日風情的美食！如全家和永豐餘生技GREEN ＆ SAFE合作推出養生特飲「桂圓紅棗海燕窩」，絕對是冬日必試之選！

按圖睇「台灣便利店12月新品」有咩食！

【1】全聯｜We Sweet紅寶石巧克力系列

全聯We Sweet世界朱古力大賞「RUBY Chocolate 紅寶石朱古力系列」推出五款新品，每款都超吸睛！

紅寶石巧克力系列一共有5款甜點。(圖片來源：全聯)

👇👇即睇5款新品👇👇

【6】全聯｜「乖乖」朱古力零食

台灣老字號經典品牌「乖乖」，推出全新的「乖乖巧克力脆片、乖乖巧克力脆捲」，特別設計成一口吃的大小，更是使用日本獨家浸潤工法，讓餅乾的每一個角落都融入濃郁的朱古力，令人想一試再試。

全聯推出「乖乖」朱古力零食。（來源：乖乖）

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