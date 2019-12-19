【卜卜遊 當地遊產品】限時優惠減$100*

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3. 選擇合適的行程
4. 填寫個人資料
5. 付款前輸入優惠碼 (如適用)
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*優惠受條款及細則約束。
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【卜卜遊$100當地遊產品優惠碼條款及細則】
- 優惠只限香港01會員尊享，請以手機號碼先登記成為會員，並登入進行預訂。
- 推廣期由2019年12月19日至12月31日 (香港時間)。
- 優惠只適用於卜卜遊網站 (bookbook.travel) 預訂當地遊產品。
- 優惠適用於每張訂單總額滿港幣$800。
- 當地遊預訂必須於2020年5月31日前出發。
- 優惠名額50個，以完成交易為準，先訂先得，額滿即止。
- 優惠碼必須於付款前輸入確認及完成交易，方可享有優惠。已確認之訂單不接受後 補優惠碼。
- 任何更改、退款或取消預訂，優惠碼將會作廢。
- 優惠碼不適用於繳付任何手續費，包括更改或取消所產生的手續費。
- 優惠不可與其他優惠同時使用，亦不可兌換現金。
- 香港01旅遊有限公司 (卜卜遊) 保留任何更改及終止有關優惠條款及細則之權利，恕不另行通知。如有任何爭議，香港01旅遊有限公司 (卜卜遊) 保留最終決定權。
- 優惠受其他條款及細則約束，詳情請參閱
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