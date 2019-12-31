【韓國旅遊】新手必讀韓國滑雪小貼士！推介2大人氣滑雪場

相信有很多人在冬季到韓國旅行時，都會最少花上一天的時間，到當地熱門的滑雪場體驗刺激的滑雪活動。韓國滑雪場的選擇眾多，如果各位滑雪新手想知道哪個滑雪場較適合您的喜好與需要的話，不妨看看編輯推薦的2大人氣滑雪場，選出今個冬天的滑雪目的地吧！

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新手必知韓國滑雪小貼士

韓國雪季時間

韓國雪季是由每年的11月到翌年的3月為止，為時5個月之久，可見韓國雪季十分之長。韓國雪季長造就當地的冬季活動十分多樣化，當中滑雪就最受大眾歡迎。

韓國熱門的滑雪地集中在江原道和京畿道這兩個地區。（KKday授權使用）

韓國熱門滑雪地

韓國熱門的滑雪地集中在江原道和京畿道這兩個地區。江原道因為位於高地太白山脈的區域，擁有厚厚大量的積雪，所以有利於滑雪運動的進行，成為韓國極受歡迎的滑雪地。而京畿道就因為位置鄰近首爾，在地理上享有優勢，吸引很多在首爾居住，或是到首爾旅行的遊客前往滑雪！

本身沒有準備護目鏡及滑雪手套的朋友，首先教練會帶大家去滑雪場的商店，裡面除了販售滑雪配備之外，也提供租借服務喔！不過因為這個沒有包含在滑雪團一日遊的價格裡，所以需要自己另外付錢租喔！護目鏡及手套各是5000韓元租金，到櫃檯登記姓名、租借物，然後付款就好囉！

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