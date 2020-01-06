【卜卜遊 新春機票優惠勁減$300】

鼠年就快到了，新年新氣象，不妨到外地旅遊感受節日氣氛！卜卜遊為你精選新春至抵機票優惠，於1月6至12日期，每張訂單總額滿港幣$3,000即減$300*！優惠名額只限100個，先訂先得，額滿即止，立即緊貼以下的優惠碼領取攻略，快人一步盡享至抵優惠！
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優惠只限香港01會員尊享，預先以手機號碼登記或登入成為會員，搜尋及預訂機票時更流暢，盡享會員獨家優惠。
100個名額先到先得
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*優惠受條款及細則約束。
【卜卜遊$300機票優惠碼條款及細則】
- 優惠只限香港01會員尊享，請以手機號碼先登記成為會員，並登入進行預訂。
- 推廣期由2020年1月6日至1月12日 (香港時間)。
- 優惠只適用於卜卜遊網站 (bookbook.travel) 預訂機票。
- 優惠適用於每張訂單總額滿港幣$3,000。
- 優惠只適用於2020年1月20日至2月22日期間由香港出發之機票。
- 優惠名額100個，以完成交易為準，先訂先得，額滿即止。
- 優惠碼必須於付款前輸入確認及完成交易，方可享有優惠。已確認之訂單不接受後 補優惠碼。
- 任何更改、退款或取消預訂，優惠碼將會作廢。
- 優惠碼不適用於繳付任何手續費，包括機票更改或取消所產生的手續費。
- 優惠不可與其他優惠同時使用，亦不可兌換現金。
- 香港01旅遊有限公司 (卜卜遊) 保留任何更改及終止有關優惠條款及細則之權利，恕不另行通知。如有任何爭議，香港01旅遊有限公司 (卜卜遊) 保留最終決定權。
- 優惠受其他條款及細則約束，詳情請參閱：
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