【韓國】東大門景點路線推薦　到廣藏市場歎小吃、新羅免稅店血拼

來首爾自助旅遊，你使用的最多的交通工具是什麽呢？的士？地鐵？巴士？然而，很多著名地點之間的移動，比起乘坐容易擁堵的的士、需要換乘的地鐵、搞不清方向的巴士，用11路——步行來得更加方便快捷。比如，從明洞到南大門市場步行僅需12分鐘左右。今天，讓小編告訴你從購物天堂東大門的DOODOOTA MALL（舊鬥塔）到大名鼎鼎的廣藏市場，以及到血拼族必去的新羅免稅店首爾總店的詳細步行路線吧！帶上這份路線，你一來不會走丟，二來還可以沿路收獲首爾街頭真實的尋常風景。

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東大門附近風光（Instagram@syakatsuki）

從東大門走到廣藏市場 線路： DOOTA MALL（舊鬥塔）→廣藏市場 距離： 1.27km 時間： 約19分鐘

廣藏市場魅力：

想感受地道的韓國人生活風情，想品嘗韓國人也專程去吃的美味小吃，想淘物美價廉的土特產……那麽，來擁有100多年傳統的廣藏市場玩吧！熙熙攘攘的人流、抑揚頓挫的叫賣吆喝聲、琳瑯滿目的商品、觸目皆是的各種小吃……在百貨、購物大廈或繁華商街是絕對體驗不到的！韓國的《Running man》及中國版的《跑男》等人氣娛樂節目紛紛在此取景，更使這裏成為炙手可熱的觀光名地之一。

小貼士：一定要品嘗大名鼎鼎的麻藥紫菜包飯和綠豆煎餅。舖眾多，在韓國人中人氣最高的麻藥紫菜包飯店為「母女紫菜包飯」，綠豆煎餅店為「順姬家綠豆煎餅」。

點擊下圖開始從DOOTA MALL漫步至廣藏市場！

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從東大門走到新羅免稅店首爾總店

線路： DOOTA MALL（舊鬥塔）→新羅免稅店首爾總店 距離： 1.64km 時間： 約25分鐘

新羅免稅店首爾總店魅力：

新羅免稅店隸屬韓國三星集團，擁有最全的化妝品、香水品牌，是韓國最具代表性的免稅店之一。路易威登（LOUIS VUITTON）、香奈兒（CHANEL）、愛馬仕（HERMES）等國際著名品牌以及MCM、陸心媛（YOUK SHIM WON）、小馬包（lapalette）等韓國品牌精品的免稅價格最高比中國國內便宜50%，比百貨買完退稅後還要實惠。而且優惠活動多多。

小貼士：其實東大門歷史文化公園9號出口、鬥塔前、hello apM前都有新羅免稅店免費循環巴士的停靠站，每天09：30～20：00之間每隔30分鐘運行一趟。但比起把時間浪費在等車堵車上，親自步行既健康又能收獲沿途街景民情！

點擊下圖開始從東大門走到新羅免稅店首爾總店！

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