武漢肺炎｜日本藥妝店手信必買5大口罩推薦　防PM2.5、保濕不脫妝

日本人習慣戴口罩外出，但藥妝店的口罩款式繁多，就連日本人都未必知道各口罩的特性，想知哪款口罩才是最好用及適合自己？可參考日本節目《鬧鐘電視》聯同藥妝店Create S.D. 推薦的5大高功能性口罩，大家「返鄉下」旅行時不妨跟住入手！

日本正值流感高峰期，加上確診了境內首宗武漢新型冠狀病毒肺炎的病例，令愛戴口罩的日本人再度尋覓高功能性的口罩款式。但當地藥妝店的口罩款式繁多，如藥妝店Create S.D. （JR小岩站）已有約80種口罩款式可選擇，產品各有特性，如減少呼吸困難、用草藥製成的口罩等，不少日本市民及遊客都未必知道哪款才是最好用及適合自己。

節目請來的藥妝店Create S.D. （JR小岩站）便售賣近80種口罩，產品各有特性，令人花多眼亂。（圖片來源：節目《鬧鐘電視》截圖）

是次節目訪問了200位市民，調查其選購口罩的準則，再請來藥妝店Create S.D.針對市民選口罩的標準，從而推薦5大高性能口罩。想知哪款最值得入手？按下圖查看吧！

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