在京都小住｜木村文乃主演治癒日劇　當地人才知道隱世取景地巡禮

編按：常言道：「休息是為了走更長的路」。如果遇到瓶頸期，不妨換個環境，靜靜的思考一下。《在京都小住》中的佳奈就在京都短住期間，找到真正的自己。一起看看以下的劇評和劇中的隱世取景地吧！

【01撐場為開放式自媒體平台，點擊此處進入01撐場及發表作品吧！】

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【愛・日劇】2019冬季特別劇｜在京都尋找真正的自己《想在京都小住》」，刊於01撐場】

用一句話來形容的話，這是一部充滿治癒的日劇。許是因為故事很貼近當地人的生活，所以整個畫風看起來也很溫暖。這部劇給我很舒服的感覺，是一部可以讓人放鬆的劇集……我很喜歡這種感覺。不過對其他人來說，可能會覺得故事過於平淡又無聊也說不定喔！

《在京都小住》是一套治癒系日劇，氣氛令人放鬆。（《在京都小住》劇照）

劇情簡介

在東京生活的江東佳奈（木村文乃 飾），為了照顧受傷的舅公──大賀茂（近藤正臣 飾）決定短暫住在京都。長期居住在京都、生活十分講究的舅公，交給佳奈他親自手繪的地圖，上面記錄的是讓「大叔」懷念、讓「年輕女子」驚喜的，不可思議的京都。充滿歡笑的對話、悠閒的漫遊，在與形形色色的人們相遇的過程中，佳奈體會到只有來住京都才知道的魅力，心房也逐漸敞開……

按圖查看人物簡介。↓

由拍攝畫面到故事內容都令人看得很舒服。既沒有懸疑劇中高潮迭起的緊張情節，也沒有戀愛劇中愛得死去活來或充滿粉紅泡泡的愛情故事。與其說是日劇，我覺得是值得觀眾去思考人生的旅遊節目，用劇情訴說着人生中既簡單易明又容易被忽略的細節以及道理。

在思考人生方面，觀眾可以跟着佳奈一同調整自己的心態，並且重新出發。相信不少人為了生活、家庭 、 現實……慢慢就失去了自己。就像劇中的主角佳奈一樣，原本是因為愛畫畫而當上設計師，卻在工作後因為忙碌、設計師之間的競爭，隨着時間的過去……愈來愈迷失，原本很喜歡的東西也都漸漸地變得討厭了。

佳奈在辭職後，因為受媽媽所妥去照顧受傷的舅公而來到京都短住數天。在與舅公的相處中，被他的生活態度所影響而有所改變，也慢慢尋找到真正的自己，同時也找到了屬於自己的出口。

主角佳奈在京都慢慢尋找到真正的自己。（《在京都小住》劇照）

我很喜歡劇中的以下幾段台詞，很值得我們去思考！

「你自己喜歡的東西，必須由你自己去摸索尋求。」

「找自己喜歡的東西，那是屬於你的自由。」

「人生何不活得簡單一點，做着做着……不就會發現很多自己喜歡的事情了嗎？！這樣的生活難道不快樂嗎？」

「盡量讓自己不要討厭自己的工作，努力喜歡上自己的工作。」

人生是屬於你自己，尋找自己喜歡的事情去做。別人可以給予意見，但卻沒有人可以干預你的決定。人生的路很長，但是永遠不會只有一條路也不會只有一個出口。遇到挫折時讓自己放空一下再換個角度思考，也許你就會發現選擇從來都不只一個。

人生的路很長，換個角度思考，或許就能看到更多選擇。（《在京都小住》劇照）

至於旅遊方面，這完全是當地人才知道的京都隱藏秘景吧！佳奈每天騎着單車出門幫舅公四出購物，從中可以看到到很多過百年歷史的老店。當中分別有鰻魚店、豆腐店、和菓子店等等……而且有些店可能只有當地人才知道的喔。

當然，也有近年大受年輕人歡迎的咖啡店或舊書店。除了飲飲食食之外，說到日本京都當然少不了神社，劇中介紹的自然不會是我們常去的花見小路、清水寺等已經很普及的神社，而是更貼近當地人的生活。

【↓↓↓↓↓點圖看更多劇中拍攝地！↓↓↓↓↓】

+ 3 + 2

劇名：在京都小住 ( ちょっと京都に住んでみた。) 首播：2019年12月29日 集數：全１回（約70分鐘） 主演：木村文乃 / 近藤正臣 推介指數：★★★★★ (推薦給喜歡治癒系日劇的朋友）

作者簡介：akis365day

Facebook：a.Ki 日常紀行

Instagram：akis365day

Blog：http://akis365day.blogspot.hk

個人網站：www.akis365day.com

看更多01撐場相關文章：

【日劇劇評】《明察小會計》(これは経費で落ちません)

全都是套路但十分興奮感動的《大叔的愛》劇場版

《#我要準時下班》

【01撐場為開放式自媒體平台，點擊此處進入01撐場及發表作品吧！】

（以上文章內容為用戶提供，並不代表香港01官方立場及觀點）