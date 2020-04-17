台北旅遊｜落雨都唔怕！盤點7大室內景點 華山文創園區夠行全日

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下雨天也能出門玩！當辛苦一整週卻被雨神打亂寶貴的旅行，真的會讓人相當無奈。對此，小編特別整理出8個台北的室內景點，讓大家日後在夏天雨季遊台北時，也能開心乾爽的玩。假若下次旅程遇到雨天無處可去，不妨將這些景點納入口單中。

1.　花博MAJI Square集食行樂

MAJI Square身在圓山花博公園裡，吃喝玩樂在MAJI Square裡面都可以找到，用「大熔爐」形容也不為過。從創意文青到美食小吃、花卉市場到室內遊樂設施應有盡有，晚上還有酒吧和夜店，能從早玩到晚。

2.　台北小巨蛋冰上樂園

下雨天不能出門運動，不如來趟室內溜冰，躲雨之餘又能運動消磨時間。冰上樂園的平日票價是200 元（約港幣50元）／2 小時，假日則是220元（約港幣55元）／2小時，7 至 12 歲、本國籍 65 歲以上則有半價優惠，6 歲以下、身心障礙者及其陪同者一人免費。

台北小巨蛋冰上樂園 （IG@helloyipri）

3.　鶯歌陶瓷博物館

下雨天無處可去，逛展覽成了殺時間和手機memory的最佳方法，館內還有多項遊樂及泥雕裝飾。展覽看累了，還有免費開放的文化園區可以休息，天氣好時還能玩沙、戲水。除了精彩的展覽，建築外觀也相當氣派、好拍。

按圖台北4大必去室內景點▼

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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