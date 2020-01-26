美國大峽谷丶撒哈拉沙漠景致盡在台灣？盤點全台灣5大荒漠秘境！

台灣隱藏着許多沙丘地貌，不僅擁有視野寬闊的美景，還能盡情體驗大風吹人的特別感覺。小編特地為大家集合了全台灣8個荒漠秘境，不必去撒哈拉沙漠，就能享受到一望無際的荒野景致。

1. 新北——林口水牛坑

擁有「台版美國大峽谷」稱號的林口水牛坑，是越野車愛好者的最愛景點之一，在這裡一眼望去都是黃土峭壁，寬闊的景致還能看到牛群在吃草；裸露的山坡地擁有一片荒蕪感。爬到頂端，就能吹着微風欣賞遠方的湛藍海景，強大的反差令人有種不可思議的感覺。

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地址： 新北市林口區西部濱海公路625號

2. 桃園：觀音草漯沙丘

面積有四平方公里的觀音草漯沙丘位於桃園，擁有綿延8.1公里的「沿海沙漠｣特殊地貌，是由強勁的季風和漂沙堆積而成。由於有一整排的發電風車與海岸線相臨，拍起照來非常壯觀。此外，這裡最高的沙丘有五層樓高，由上往下眺望視野非常寬闊，於黃昏時分拍攝最富氛圍！

地址： 桃園市觀音區

3. 新竹——香山沙丘

香山沙丘位於新竹香山濕地，高低起伏的沙丘與天空只有一線之隔，視野非常遼闊。不僅擁有豐富的自然生態，也是賞鳥愛好者的景點首選；此外，夕陽日落的美景令人陶醉，遊客可以走在鬆軟的沙子上，體驗海風吹拂在臉龐，自在放鬆一下。

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地址： 新竹市香山區

4. 台南——頂頭額沙漠

擁有「台版撒哈拉沙漠」美稱的頂頭額沙漠屬於台南市西濱六大沙洲之一，是由季風與特殊地形造就而成。一旁還有一座七股國聖燈塔佇立在荒蕪的沙漠中，可以拍出臨海荒漠的絕美感。赤腳行走在沙漠上，感受沙質的鬆軟與細緻，搭配海天一色的美麗景致，從任何角度取景畫面都靚到絕。

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地址： 台南市七股區

5. 屏東——九鵬沙漠

九棚沙漠位於屏東滿州的港仔村，距離墾丁大街大約要一個小時的時間，由於東北季風的影響使泥沙覆蓋樹林而漸漸形成沙丘；浩瀚的沙漠景觀吸引許多人到這裡「飆沙」，在高低起伏的沙丘上騎乘沙灘車和吉普車，體驗前所未有的刺激快感。

地址： 屏東縣滿州鄉

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