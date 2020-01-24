【深圳好去處】2020年初25個必睇展覽大晒冷！勁多入場免費（上）

每到過年深圳就變成了一座「空城」，空蕩蕩的城市，應該去哪玩呢？一些有趣而富有藝術感的展覽一定值得你去打卡，過年有甚麼展覽，來看一下吧！ ＊下列門票收費以人民幣為單位

1. 曲家瑞，你哪位？

有看過《康熙來了》的朋友，對「通告女王」 曲家瑞一定不會陌生，她的個人展覽終於來到深圳。曲家瑞不單單只是個藝人，還擁有多重身份：藝術家、策展人、二手玩具收藏家、作家等。雖然很多人都是通過《康熙來了》認識她，但是她更想讓大眾知道她原本是個藝術創作者的身份。

有看過《康熙來了》的朋友，對「通告女王」 曲家瑞一定不會陌生，其個人展覽終於來到深圳。曲家瑞不單單只是個藝人，還擁有藝術家、策展人、二手玩具收藏家、作家等多重身份（食妞授權使用）

是次展覽將展出近百幅繪畫作品，突顯其多重身份下的藝術家本質。而真實還原的工作室亦將呈現給觀眾一個更真實純粹的曲家瑞，從中感受她對藝術、對生活的執着與熱愛。

曲家瑞，你哪位 時間：由即日起至2020年2月23日 地點：誠品生活深圳4F展演廳 參與方式：免費

2. 科技藝術40年 從林茨到深圳

在未來，人類世界會變成怎樣？是《銀翼殺手2049》（Blade Runner 2049）數碼龐克式的階級文明、還是《西部世界》（Westworld）裡人工智能自我覺醒與人類控制的矛盾？「科技藝術40年 從林茨到深圳 」也許能給你解答的靈感。

「科技藝術40年 從林茨到深圳」展覽將探索藝術、科技與人類社會發展之間的關係（食妞授權使用）

是次展覽將探索藝術、科技與人類社會發展之間的關係，審視和思考顛覆了每個人的日常和未來的數字革命，想像並共同塑造人與機器共生的未來世界。

科技藝術40年，從林茨到深圳 時間：由即日起至2020年2月16日（逢週一閉展，法定節假日除外） 地點：海上世界文化藝術中心一樓主展館 參與方式：需購票進場，98元/人

3. 巨龍驚現．恐龍化石展

最大規模的國寶級恐龍化石真品的「巨龍驚現．恐龍化石展」，首次登陸深圳的7000㎡+ 的沉浸式展館。這裡有亞洲最大和世界最小的恐龍化石、恐龍骨架、恐龍蛋、植物化石等珍貴展品，以前在《侏羅紀公園》（Jurassic Park）裡看到的，全部真實地展現在眼前。

巨龍惊現·恐龍化石展（食妞授權使用）

全球暖化，地球會迎來什麼樣的挑戰，人類如何作為，才能爭多一份生機。就在深圳7000㎡+的沉浸式空間裡，來一場「穿越時空」的科普吧！

巨龍驚現．恐龍化石展 時間：由即日起至2020年02月09日10：00AM-20：00PM 地點：深圳市南山區后海大道2332號（Mind park創意公園） 參與方式：需購票入場（88元/位）掃描二維碼即可購票

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