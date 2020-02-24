武漢肺炎｜23間航空公司機票票務安排　HK Express可否改票退票？

由於武漢肺炎疫情嚴重，全球多間航空公司陸續削減或停飛往來中國的航班，並調整往來武漢及中國內地其他城市的機票票務安排，多間航空公司如：國泰航空、香港航空、中華航空、ANA全日空、香港快運HK Express、JAL日本航空、peach樂桃航空 等，已將香港列入可改票、退票範圍內。想知手上的機票可否退票？即看內文了解詳情！ ＊詳情請查閱各大航空公司網站，一切以航空公司網站公告為準。

1) 國泰/國泰港龍航空

航點：香港

出發日期：3月31日前，可以改票；不可退票。

航點：中國

出發日期：3月31日前，可以改票及退票。

國泰/國泰港龍航空 取消航班一覽

倫敦（格域）、華盛頓、紐瓦克、馬爾代夫、達沃、克拉克、濟州、台灣、除北京/上海/成都/廈門外的中國內地城市：即日起至3月28日期間部分航班取消

羅馬：2月1日至3月28日期間航班取消

米蘭：2月1日至2月29日期間航班取消

國泰/國泰港龍航空票務安排

2)香港航空

航點：香港

出發日期：3月31日前，可以改票；不可退票。

航點：中國

出發日期：3月31日前，可以改票及退票。

3)中華航空

航點：香港、中國

出發日期：4月30日前，可以改票及退票。

4)長榮航空

航點：中國、香港、澳門

出發日期：4月30日前，可以改票及退票。

5)香港快運HK Express

香港快運取消航班一覽

大阪、首爾、長崎、石垣島、曼谷、布吉、暹粒：2月12日至3月26日期間部分航班取消

台中：2月13日至3月28日期間航班取消

濟州：2月16日至3月29日期間航班取消

宮古（下地島）：2月12日至3月26日期間航班取消

芽莊：2月5日至3月28日期間航班取消

寧波：2月2日至3月28日期間航班取消

塞班：2月6日至3月28日期間航班取消

按此查閱受影響航班

香港快運HK Express取消航班票務安排

航班被取消或更改至與原定出發時間8小時或以上：

可免費更改原定航線之出發日期1次（票價差額可獲豁免）；

或免費更改為HK Express其他航線1次（須支付票價差額）；或申請全數退款

6)ANA全日空

航點：中國、香港、澳門

出發日期：3月31日前，可以改票及退原。

7)JAL日本航空

航點：香港及中國18個城市（北京、上海（浦東）、上海（虹橋）、廣州、大連、天津、香港、瀋陽、南京、杭州、煙台、青島、福州、廈門、深圳、武漢、重慶、西安、成都、昆明等地）

出發日期：3月31日，可以改票及退票。

8)Peach樂桃航空

航點：香港

出發日期：3月31日前，可以改票及退票。

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9)大韓航空

航點：台灣、中國、香港

出發日期：4月25日前，可以改票及退票。

10)阿聯酋航空

航點：香港

出發日期：4月30日前，可以改票及退原。

11)泰國國際航空

航點：

出發日期：4月30日前，可以改票不可免費退票。

12)新加坡航空

航點：中國大陸，香港和澳門

出發日期：3月31日前，可以改票及退票。

13)酷航 Scoot

航點：香港、澳門

出發日期：3月31日前，可以改票及退票。

航點：中國

出發日期：3月31日前，可以改票及退票。

14)維珍航空

航點：中國及香港

出發日期：4月30日前，可以改票及退票。

15)英國航空

航點：香港

出發日期：4月1日前，可以改票及退票。

16)荷蘭皇家航空

航點：中國

出發日期：2月29日前，可以改票及退票。

17)漢莎航空

航點：中國

出發日期：2月29日前，可以改票及退票。

18)加拿大航空

航點：香港

出發日期：3月31日前，可以改票及退票。

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出發日期：3月29日前，可以改票及退票。

19)美國航空

航點：香港

出發日期：4月24日前，可以改票及退票。

航點：北京、上海

出發日期：3月27日前，可以改票及退票。

航點：武漢

出發日期：3月31日前，可以改票及退票。

20)達美航空

航點：北京、上海

出發日期：4月30日前，可以改票及退票。

21)聯合航空

航點：香港

出發日期：4月30日前，可以改票。

航點：北京、成都、上海

出發日期：4月30日前，可以改票及退票。

航點：武漢

出發日期：3月29日前，可以退票不可改期。

22)北歐航空

航點：香港

出發日期：3月29日前，免費退票但不可以改票。

23)中國國際航空

航點：所有由國航營運或代碼為CA的共享航班及越南航線。

出發日期：出票後一年內，免費退票。

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