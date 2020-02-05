【關西旅遊】被譽為日本三景之一　京都北部宮津市秘景「天橋立」

【01撐場為開放式自媒體平台，點擊此處進入01撐場及發表作品吧！】

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「關西【TOURIST—LESS】 之旅「 一 」『 天橋立』」，刊於01撐場】

好多朋友或客人第一句會問:「吓…去關西，遊客仲多過景點喎！到處不是廣東話就是普通話…」其實我想每個去過關西主要景點的遊客，例如京都大街、主要神社、大阪梅田、難波、道頓堀、心齋橋、美國村……都覺得太多人，或擠到有點想馬上離開（以上都是客人和朋友親身經驗）。有見及此，我想介紹一些較特別的關西地方給大家，讓大家不再常投訴日本關西沒地方好玩！

在鬧市以外，有很多寧靜的絕景地方值得一遊。（作者提供）

首先好明白大家，去旅行當然不想迎面來的都是香港人…和留在香港有什麼分別呢？所以很多朋友在計劃行程時，第一個要求是「tourist less」，愈少愈好。但找到完全沒有遊客的地方，是有難度的，始終都會有當地本土遊客到處去旅遊。

今次我先介紹一個位於京都以北宮津市的景點──天橋立（amanohashidate）。是一個挺舒服和美的好地方。一到車站感覺是一個經過悉心設計的小車站，一到外面就會看到有旅客資訊中心，如果大家不熟交通也可以詢問職員。

車站附近有遊客資訊中心。（作者提供）

在街頭的兩邊，都有很多古色古香的老店舖，可以一邊閒逛，一邊買手信，在車站右邊一直行五分鐘，就會見到有纜車可以登上天橋立的「view land」。如果你有JR pass更可以使用優惠價（700日圓）購買來回車票。

我建議大家可以坐Monorail上，回程再坐纜車下來，因為這樣可以見到天橋立的全景！在view land上有不少娛樂設施適合一家大細，例如摩天輪、空中單車、旅轉木馬……

更有適合一家大細的遊樂設施。（作者提供）

但大家上到view land，有兩件事必須要做：

一、走到最高點的飛龍觀迴廊，看天橋立全景。

二、彎下腰從褲襠中間看「飛龍觀」絕景。

大家應該會感受得到飛龍在天的感覺，關西還有很多值得一遊的地方，若當中是tourist less就更完美了。

下山時坐纜車會看到全景，值得一坐。（作者提供）

大家看照片時，也可以嘗試彎腰從褲襠中看一下，會不會感受到一樣的「飛龍在天」或「龍游淺水」的感覺呢？

「天橋立」全景。（作者提供）

交通方法（火車）： 大阪➞福知山➞天橋立（兩個半小時） 京都➞福知山➞天橋立（兩小時） 詳細資料：http://www.viewland.jp/

作者簡介：Travel Plan Ahead 匠心の旅

作者Facebook Page：https://www.facebook.com/travelplanahead/

【01撐場為開放式自媒體平台，點擊此處進入01撐場及發表作品吧！】

（以上文章內容為用戶提供，並不代表香港01官方立場及觀點）