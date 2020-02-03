【武漢肺炎】航空公司丶酒店更改政策攻略　解答常見個人防護問題

以下資訊是我根據所受的醫療教育，與收集到的資訊，經過本人核實相信後的資訊，與讀者朋友們分享。相關防疫資訊可能依病毒病情變化而有改變（本文完成時間，為1/29/2020），本文可能無法即時反應新的變化，建議最好以官方專業機構的最新準則去防範。本文已有部分篇幅，經過航空、醫療專業人士反饋並修正，但如有遺漏之處，歡迎各界專業人士指教，一起協助大家正確認識防疫的重要。 文：Tom Huang ／TripPlus

這篇文章的起源，主要是由於首發於中國武漢市的2019新型冠狀病毒爆發，而引起Facebook社團——北美華人哩程交流討論內的團友們很多討論，其中有些問題甚或資訊的混亂，造成有飛行需求的團友們／讀者們，對於如何防範感染或是個人防護問題的困惑與恐慌，所以特別整理一些常見的問題，以問答集的方式回答。

這篇文章的起源，主要是由於首發於中國武漢市的2019新型冠狀病毒爆發（Getty Images）

Q：這個2019新型冠狀病毒，聽起來好可怕，我好怕感染到這個病毒，該怎麼辦？

A：大部分病毒／細菌傳播的三種方式，主要為：飛沫、接觸、糞口，而冠狀病毒的傳播主要是前兩項，所以減少病毒感染的方式也很簡單：

1. 少暴露在有可能遇到病毒的地方，就是少去公共場所。 2. 降低碰到病毒的機會，就是避免飛沫跟接觸感染，除非有傷口，不然有穿衣服的身體，就只有眼睛、鼻子跟嘴巴是直接與外界接觸，所以戴口罩與勤洗手，是最重要的防護方式。 3. 打疫苗獲得抵抗能力：不過目前這個新型冠狀病毒沒有疫苗，所以目前這個方式無解

戴口罩與勤洗手，是最重要的防護方式。（Getty Images）

Q：可是我一定要搭飛機回家，飛機內是密閉空間，那該怎麼辦？

A：前面提過預防感染三件事，只要有做就一定比沒做好，若一定要去公共場所，就要降低碰到病毒的機會，當然戴口罩與勤洗手是必要的。戴口罩的部分，請帶「外科用口罩」，勤洗手的部分，如果無法用肥皂，那也可以使用乾洗手劑來達成。至於機上座位是否會消毒這部分，據有機場地勤工作經驗的朋友們回報，目前還沒有規定每次起飛前座位都要先消毒，如果擔心的話，就帶個消毒濕紙巾抹一下座位，就如同帶小朋友上飛機的父母們，會做的事情一樣。

Q：新聞說，有醫生沒戴護目鏡，就感染新型冠狀病毒，所以我一定要搭飛機全程戴護目鏡嗎？

A：目前傳出疑似從眼睛的結膜被感染，是直接接觸已發病病人的醫護人員，這群人本來就是高風險群，所以他們原本就應使用N95口罩、護目鏡跟防護衣等裝備。但是一般民眾除非旁邊就坐著一個已患病，且有高傳染力的病人，不然風險是沒有那麼高的。這也就是為何一般民眾，只被建議使用外科口罩，而不需要更多防護工具的原因。所以問題的癥結，是已患病且有高傳染力的病人，與疑似患病的民眾應該有公德心，不要輕易到公眾場所感染更多人。



這樣才不會需要整個社會花費更多資源來防範。當然遇到我們不熟悉的病毒，杞人憂天是人之常情，但是在有更進一步疫情爆發前，或更多傳染途徑被確認前，目前暫時是非必要全程戴護目鏡。（這裡的原意並不是說帶護目鏡是錯誤，就如同我並沒有反對大家戴N95口罩，只是說明如果沒有這兩樣，以目前資訊來說，只要勤洗手與戴口罩這兩項有確實做到，感染機率一樣是可以有效降低，不需要恐慌）

這裡的原意並不是說帶護目鏡是錯誤，就如同我並沒有反對大家戴N95口罩（Getty Images）

Q：可是搭飛機時，總是要吃飯／喝水，這樣脫下口罩，不就會暴露在危險了嗎？

A：根據美國疾病管制中心 (CDC) 所認證的數據，是認為飛沫傳染影響範圍一般為6英尺（約2公尺），而在2014年，由美國大學學者的實驗，認為飛沫傳染範圍最遠可達8英尺甚或更多（大約3公尺）。如果以飛機上靠的最緊密的經濟艙來說，一般椅距為38英寸（約1.3公尺）左右，這就是為何如果坐在經濟艙，大家都不移動的情況下，只要你的座位前後左右各三排，沒有坐著一個一直咳嗽的病人，風險就不會太高。

然而我相信總是有人還是會擔心，認為怎麼可能在座位上都不動，因為總是要上廁所啊！所以其實癥結點還是一樣，已患病且有高傳染力的病人，與疑似患病的民眾，應該有公德心，不要輕易到公眾場所感染更多人。這就是公德心與機率問題，已經不是單純防護問題。此外，在病毒的感染力上，並不是只要有一個病毒，就一定會讓你感染，你的身體本身也有一定自主抵抗力，所以降低接觸到病毒的數量，其實風險相對可以降低。我們不是生活在一個無菌無病毒的環境，所以能給的建議，就是減少暴露的時間，趕快吃完喝完，然後就戴上口罩，好好在飛機上睡一覺，保持良好抵抗力，其實我們正常人沒有那麼脆弱。

如果坐在經濟艙，大家都不移動的情況下，只要你的座位前後左右各三排，沒有坐著一個一直咳嗽的病人，風險就不會太高。（Suhyeon Choi/Unsplash）

Q：一直說要戴口罩，所以是不是要戴N95這種，越貴的口罩越好？如果買不到N95口罩，那一般口罩多帶幾層會比較有效？口罩戴法有分正常人與患者嗎？

A：2019年發表的一項美國臨床隨機對照試驗，顯示在醫院門診使用上，一般外科口罩與N95口罩的保護能力，在一般感冒病毒防禦上並沒有顯著差異，所以對於風險較低的一般生活中，使用一般外科口罩即可。當然考試可以考及格，也可以考99分，所以並不是說用更好的防護工具是錯的，只是在這個大部分人都需要口罩的時期，把像是N95口罩的資源，留給真正需要的醫護人員，才能讓所有人都順利度過這次病毒流行。

至於戴口罩的重點，就是方法要對，而戴法只有一種！有顏色的面朝外，一定要把上方鼻樑條，順著鼻子跟臉頰壓好，確定口罩跟臉部有緊密接觸。而口罩只要戴一層就好，帶多層反而會更不透氣，導致內部濕透，失去保護力。戴一層但是勤更換，效果會更好。另外換口罩時機也是很重要，因為我們的呼吸帶有水氣，講話也有飛沫，所以口罩內部濕了的話就要更換，若是沒濕的話，每6～8小時也要更換。此外，依照感染控制的觀點，使用過的口罩，就應該視為被感染，不建議再使用，所以脫下口罩後，那使用過的口罩就要丟棄，重新使用新的口罩。脫下口罩時，手千萬不要去碰到有顏色的面，而如果環境允許的話，可以先洗完手，或使用乾洗手，再戴上新的口罩，不過重點還是盡量減少沒戴口罩在公眾場所的時間。

對於風險較低的一般生活中，使用一般外科口罩即可。（Getty Images）

Q：為什麼你的回答看起來都很鎮定，難道你真的不會害怕這個病毒嗎？

A：由於首先爆發2019新型冠狀病毒的中國，並不是第一時間公布所有資訊，加上因為已經擴散到全世界，所以目前專業學術期刊為了方便專家們討論，對於本來需要經過同儕審查 (Peer Review) 的研究報告，很多都先採取未審查先發表的方式處理。這表示目前看到的疾病資訊（如感染率、致死率等），都只是當下的訊息，並不一定是最終的結果。不過為了收視率或點擊率，有些媒體就會把它放大，或是讓完全衝突的資訊流通在世界上，造成非專業人士的恐慌。其實防疫的態度是戒慎恐懼，但不是恐慌，在你看到此文的同時，這個世界已經正視新型冠狀病毒的存在，並積極地了解它。

但也請給防疫人員一點耐心，因為比起一般人，那些每天睜開眼，就要面對病毒的專業人員們，比誰都更渴望了解如何對抗這個病毒，只是他們也需要時間去收集資訊！而我自己身為一個每天第一線面對病人的醫療從業人員，也想拜託大家在這段時間，如果真的有去過疫區，麻煩請為了別人的安全先居家檢疫。或是有出現類似發燒、咳嗽等症狀的人，也請盡快就醫，配合建議進行防疫。只有每個人都做好保護自己也保護別人的行為，才能讓整個社會越快打敗這個2019新型冠狀病毒。而作為非第一線接觸病人的民眾，我們就做好本來出門就該做的基礎防護，其實就足夠了。每天醒來後，這個世界一樣都有很多美好的事物可以去體會，真的不要自己嚇自己。傳遞訊息前，也可以動手查查，不要讓假訊息被不小心的傳播出去。

但也請給防疫人員一點耐心，因為比起一般人，那些每天睜開眼，就要面對病毒的專業人員們，比誰都更渴望了解如何對抗這個病毒

各大航空公司及連鎖酒店集團，在新型冠狀病毒爆發後的免費更改／取消政策（這是1/29/2020當下的資訊，關於可免費取消的日期與區域，可能會隨著病情有新的更新，建議上官網查詢是最準確的）

航空公司方面

#1. 達美航空 (Delta Air Lines） 持有1/24/2020（含）之前購買，出發日期於2/29/2020之前，行程涉及上海、北京之航班，可免費改票（行程與艙等需相同）或免費退票，也可免改票費改行程到其他航點。 #2. 聯合航空 (United Airlines) 持有1/21/2020（含）之前購買，出發日期於3/29/2020之前，行程涉及武漢之航班，可免費退票。 持有1/24/2020（含）之前購買，出發日期於2/29/2020之前，行程涉及上海、北京、成都之航班，可免費改票（行程與艙等需相同）或免費退票，也可免改票費改行程到其他航點。 持有1/28/2020（含）之前購買，出發日期於2/29/2020之前，行程涉及香港之航班，可免費改票（行程與艙等需相同），也可免改票費改行程到其他航點。 #3. 美國航空 (American Airlines) 持有1/23/2020（含）之前購買，出發日期於3/31/2020之前，行程涉及武漢之航班，可免費退票。 持有1/24/2020（含）之前購買，出發日期於2/29/2020之前，行程涉及上海、北京之航班，可免費改票（行程與艙等需相同）。 持有1/28/2020（含）之前購買，出發日期於2/29/2020之前，行程涉及香港之航班，可免費改票（行程與艙等需相同）。 #4. 加拿大航空 (Air Canada) 持有1/21/2020（含）之前購買，出發日期於3/29/2020之前，行程涉及武漢之航班，可免費改票（行程與艙等需相同）或免費退票，也可免改票費改行程到其他航點。 持有1/24/2020（含）之前購買，出發日期於2/15/2020之前，行程涉及上海、北京之航班，可免費改票（行程與艙等需相同）或免費退票，也可免改票費改行程到其他航點。 #5. 長榮航空 (EVA Air) 持有1/24/2020（含）之前購買，出發日期於2/29/2020之前，行程涉及中國及香港／澳門之航班，可免費改票一次（行程與艙等需相同）或免費退票。 #6. 中華航空 (China Airlines) 持有1/24/2020（含）之前購買，於出發日期前，行程涉及中國及香港之航班，可免費改票一次（行程與艙等需相同）或免費退票，如果是被取消航班的機票，除免費改票或退票，也可免改票費改行程到其他航點。 #7. 國泰航空 (Cathay Pacific) 持有1/28/2020（含）之前購買，出發日期於3/31/2020之前，行程涉及中國任一航點（不含香港／澳門）航班，可免費改票（行程與艙等需相同）或免費退票，也可免改票費改行程到其他航點。

各大航空公司及連鎖酒店集團，在新型冠狀病毒爆發後的免費更改／取消政策（GettyImage）

酒店集團

*1. 萬豪 (Marriott) 預定住宿日期於2/29/2020之前，住宿於中國、台灣的酒店預訂，可免費取消。如果是中國或台灣出發的旅客，預定住宿日期於2/29/2020之前之全球任一地點的酒店預訂，也可免費取消。 #2. 希爾頓 (Hilton) 預定住宿日期於2/8/2020之前，住宿於中國的酒店預訂，可免費取消。如果是中國出發的旅客，預定住宿日期於2/8/2020之前之全球任一地點的酒店預訂，也可免費取消。 #3. 洲際 (IHG) 預定住宿日期於2/8/2020之前，住宿於中國、台灣的酒店預訂，可免費取消。 #4. 凱悅 (Hyatt) 預定住宿日期於2/10/2020之前，住宿於中國、台灣的酒店預訂，可免費取消。如果是中國或台灣出發的旅客，預定住宿日期於2/10/2020之前之全球任一地點的酒店預訂，也可免費取消。

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