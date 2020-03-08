旅遊常難抵美食誘惑致肥？5個自我管理Tips　輕鬆實現0膽固醇之旅

不少人要出差或旅遊時，都不免擔心食方面的問題。因為在陌生的地方吃飯並不像家裡那麼方便，尤其對長期病患者來說，當然不希望攝取過多膽固醇，以免增加身體負擔和風險。因此，本文會分享5點小撇步，來幫助您解憂。

按圖睇避免旅程膽固醇超標的5大Tips▼

+ 6 + 5 + 4

1. 事前對當定飲食文化做定Research

堅持食得健康很重要，但在旅遊上做到需要多費心思。建議出國旅行要提前了解當地的食物，能幫助旅遊上的飲食安排，有時候語言不通，看不懂菜單，還得比手畫腳溝通一番，因此，出發前不妨記下蔬菜的單字，方便點餐。

另外，若是在餐廳用餐，不妨考慮選擇水果、蔬菜、全穀物、瘦肉等製成的餐點，避免吃有芝士或濃郁醬汁的食物。若是無可避免要去快餐店，也可盡量選擇沙律。

2. 攜帶少量健康零食上機

如果要搭乘飛機出國，可以先詢問醫師和營養師建議的食物，若要攜帶上飛機，請洽詢各航空公司，了解飛航規定，例如：避免帶過量飲料和動植物食品，這很可能在過安檢時被沒收。

如果您需要開車或搭乘大眾交通工具，就少了上述顧慮，您可以選購些較健康的零食，例如：天然果乾、燕麥片等，集中在小袋子或容器裡，方便取用。

3. 隨時補充水分

旅遊時常常會忘記喝水，口渴時很習慣到商店隨便買飲料止渴，不知不覺中就攝取很多糖分，因此，建議隨身攜帶水瓶，以便隨時補充水分。若因為搭飛機不得攜帶水，可以先留著空瓶子，到當地之後再裝滿水。

4. 攜帶纖維營養品

經證實，攝取充足的纖維素能幫助降低膽固醇。若旅行時預計很難攝取足夠的纖維攝取量，或許可以帶上纖維營養品，例如：洋車前子（Psyllium）或燕麥纖維等。

5. 準備充足藥物

如果有服用藥物，別忘了帶充足的藥品去旅遊。建議多帶幾天的用藥量以防萬一，因為在旅途中購買藥品並非容易的事。況且不是每間藥局都會賣您需要的藥品。

【相關圖輯】飛機餐專業戶分享仔細食評選出No.1餐點！稱好味與否取決兩大因素（按圖放大了解▼）

+ 10 + 9 + 8

【相關圖輯】搭飛機食香口膠隨時窒息、裸睡易出事！旅遊醫生醒6招出門保平安（按圖放大了解▼）

+ 6 + 5 + 4

延伸閱讀：

出門就要開心玩～預防發生旅行者腹瀉

旅行大解放也吃不胖！掌握5關鍵

【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：別讓旅遊不開心！注意膽固醇5招快學】