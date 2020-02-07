武漢肺炎停飛香港｜9間航空公司取消往來香港航線航班｜持續更新

因應武漢肺炎疫情越趨嚴重，多間航空公司宣布停飛香港，當中更有不少港人經常乘搭的熱門航線。本文整理了已經宣布停飛本港的航空公司名單，並會持續更新。 ***資料如有任何更改，一切以官方公佈為準。***

近日多間航空公司紛紛宣布取消或削減往來香港的航班。購買機票而仍未出發的旅客，或將要購票的旅客就要不時留意航空公司的最新資訊，及早安排或更改行程。👇👇👇 點擊睇多間航空公司取消往來香港航線 👇👇👇

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除了以上航班，各國的航空公司雖然未有取消往來香港的航線，但因不同理由，亦削減了往來香港的航班，包括台灣長榮航空、中華航空、菲律賓宿務太平洋航空等。受影響旅客可盡早更改機票或退票，詳情請參閱各大航空公司官方網站。

大家記得出發前提早查詢自己的航班情況，及早安排。

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航班停飛誰都不想，但如果仍然可飛，選擇飛機座位都有技巧！因為外國有公共衛生團隊就機艙進行研究，發現即使機上有人染病，坐某些位置就能減低與感染者接觸。👇👇👇 點擊睇坐哪裡最安全 👇👇👇

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